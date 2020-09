Antipolítica a full: 74% pide que los ciudadanos tomen las decisiones

Una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados indagó respecto de la postura de los ciudadanos y dejó a la vista cómo crece la "antipolítica" en nuestro país.

En este sentido, el 74 por ciento de los encuestados se mostró de acuerdo con la expresión “Los ciudadanos, y no los políticos, deberíamos tomar las decisiones más importantes".

En tanto, el 66 por ciento de los consultados se inclinó a favor de la frase "Me representa más un político moderado que uno defensor de la grieta".

Otra respuesta relevante del sondeo nacional fue la sintonía de más del 50 por ciento con el pronóstico de que “Argentina va a convertirse en Venezuela” y casi el 55 por ciento manifestó que Argentina debe cerrar sus fronteras y no permitir más inmigrantes.

Incluso más del 76 por ciento está en desacuerdo con una apertura plena de las fronteras del país.

Uno de los conceptos con apoyo más amplio es el que sostiene que "al delito se lo combate con más educación y trabajo para las familias": 88 por ciento. En tanto, el 76 por ciento coincide en que al delito se lo combate con más intervención de las fuerzas de seguridad.

El dato llamativo respecto de los políticos es que los partidos no acaparan la confianza de la gente en materia de diálogo, cercanía con la gente y control de los grupos empresarios. En los tres casos, entre el 30 y 40 por ciento no sabe o no contesta. El resto se reparte con preeminencia del frente Todos y Juntos por el Cambio.

Esta encuesta nacional fue realizada entre el 13 y el 15 de este mes. Se consultó a 1.200 personas mayores de 16 años de todo el país.

Aquí abajo, la encuesta completa: