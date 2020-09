Santiago Cafiero: "Hay que ir cambiando la cultura de ahorrar en dólares"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó el ahorro en dólares al catalogarlo como una "cuestión cultural" de los argentinos "que se debe ir modificando", aunque reconoció que hacerlo en esta época de crisis económica es "utópico". En ese sentido, defendió las nuevas restricciones cambiarias y sostuvo que se tratan de "medidas transitorias" hasta "que el país pueda conseguir dólares con la exportación".

Además, el funcionario no se cansó en criticar al gobierno del expresidente Mauricio Macri, responsabilizándolo de la crisis actual, y negó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "influya" en las decisiones del presidente Alberto Fernández e intente remover a jueces en beneficio propio.

"Claramente, el tema de las divisas es un problema estructural de nuestro país desde hace muchos años. Por un lado, el desarrollo económico industrial de la Argentina requiere dólares para las importaciones y quizás eso no va acompasado con las exportaciones. Por otro, está la pulsión que tienen muchos argentinos por ahorrar en dólares, y ahí hay una cuestión cultural que se debe ir modificando", señaló Cafiero en una entrevista con el programa A dos voces, del canal de noticias TN.

Para el jefe de Gabinete, la salida acelerada de dólares y el aumento de la cotización "no se puede resolver de la noche en la mañana, y menos en un país que sufre una crisis generada por el macrismo con recesión, inflación, desocupación y pobreza, a la que se le monta una crisis global como la de la pandemia". Por ende, acotó, si el gobierno nacional quiere "hacer un cambio de conducta en el ahorro de los argentinos, es bastante utópico".

"Lo que sí necesitamos hacer es empezar un camino y mostrar un sendero, que en este caso lo hicimos con la reestructuración de la deuda que nos había dejado el macrismo. Ese ordenamiento evidentemente es parte de las buenas políticas y el saneamiento de la economía", añadió.

Luego de negar tajantemente que exista desconfianza e incertidumbre hacia el gobierno nacional por las supuestas imposiciones de Cristina Kirchner, Cafiero sostuvo que "Argentina debe recomponer su capacidad exportadora como usina de dólares", y nuevamente acusó a la gestión de Cambiemos: "El macrismo consiguió dólares vía endeudamiento, con una lluvia de dólares que fue de corto plazo y de tipo financiero que no le cambió la vida a nadie, salvo que cuantiosas sumas de dinero sean ganadas por los amigos del presidente. Cristina y Alberto se comprometieron a cambiar ese modelo de especulación financiera para ir hacia un modelo de producción y empleo que debe alentar las exportaciones y generar dólares genuinos".

En cuanto al súper cepo que comenzó a regir hace unos días y encendió fuertes críticas de sectores económicos, el jefe de Gabinete insistió en que "son medidas transitorias hasta que Argentina pueda recomponer este círculo virtuoso de que el país pueda conseguir dólares y recuperar todo el retroceso que provocó el macrismo durante cuatro años".

Por otro lado, Cafiero habló sobre la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que será destinada al gobierno bonaerense, y que está siendo tramitada en la Justicia por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: "Es un tema que se venía charlando desde diciembre, porque no queremos hacer ‘la coparticipación de los amigos’, queremos que se definan como corresponden los recursos que van a la Ciudad y no por decreto como hizo Macri, sino por ley como dice la Constitución en el artículo 75".

De todos modos, el funcionario deslizó que también influyen las profundas diferencias ideológicas con el gobierno de Larreta: "Desde el gobierno nacional tenemos una posición política con el Gobierno de la Ciudad inobjetable, es decir visiones totalmente distintas. Asimismo, estamos exigidos a coordinar para no agregarle más angustia a la gente y por eso pensamos muy bien las acciones que tenían que ver con la pandemia. Ahora, en el resto de la política es difícil ponerse de acuerdo".

Finalmente, Cafiero se refirió a las maniobras del oficialismo de trasladar a los tres jueces federales que tramitan causas por corrupción contra Fernández de Kirchner, también culpando al gobierno anterior: “No es desplazar a ningún juez sino que se trata de perfeccionar algo que se había hecho mal en el macrismo, que había aprobado un traslado de jueces que no correspondía y ni había pasado por lo que marca la Constitución y la norma. Nosotros no intervenimos en la Justicia”.

“Les propongo que dejemos a la Justicia tranquila y que con independencia trabaje y no se guíe por los vaivenes políticos ni las presiones que muchas veces sufren, porque cuando la Justicia dice lo que a mí no me gusta ahí hay mano negra y hay que ver de qué se trata, ahora si dicen lo que a mí me gusta, está actuando con independencia”, cerró.