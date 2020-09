La ex diputada oficialista que justificó a Juan Ameri: "¿De verdad van a hacer tanto escándalo"

El escándalo por lo que hizo Juan Ameri durante la sesión de la Cámara de Diputados sigue sumando repudios. Pero también justificaciones. Es lo que hizo una ex diputada kirchnerista de la Ciudad de Buenos Aires, quien a través de la redes sociales relativizó el hecho y pidió no exagerar. Se trata de María Rachid, quien es una referente social del oficialismo nacional.

Incluso comparó la escena sexual de Ameri, que le bajó la remera a una mujer y le besó los senos, con quienes juegan con el celular. "¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren", dijo María Rachid luego del Pornozoom.

Rachid es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y legisladora porteña.