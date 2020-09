La Corte Suprema confirmó las condenas por la tragedia de Once

La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de los acusados por la tragedia ferroviaria de Once.

El máximo tribunal rechazó las apelaciones de quienes fueron condenados en el juicio oral de 2015 y de este modo sus sentencias quedaron firmes y no se las podrá volver a revisar.

La tragedia ocurrió en febrero de 2012 y le costó la vida a 52 personas. Otras 789 resultaron heridas.

La sentencia de la Corte ratificó las condenas de 16 acusados, entre ellos, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (5 años y medio de prisión) y del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba (tres años y tres meses ).

Pero no alcanzó al ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien también fue condenado (5 años y 8 meses) pero cuyo expediente aún no llegó al máximo tribunal. Nunca estuvo preso el ex ministro por esta causa.

Tampoco al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien ya tiene una pena de 7 años de prisión por administración fraudulenta, pero la Corte debería revisar también el cargo de estrago culposo.

El fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti.

Con información de Infobae