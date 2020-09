El cambio que se estudia en el protocolo y que permitiría que regresen las clases

El regreso a las aulas sigue siendo un tema espinoso en medio de la pandemia por coronavirus que afecta al mundo entero, y que ahora tiene su epicentro en América Latina. En Argentina, si bien ya se dieron algunos intentos por volver a las escuelas, tuvieron que dar marcha atrás frente a un aumento de casos, y actualmente, solo algunas localidades de dos provincias tienen las aulas habilitadas.

Pero ahora se está analizando flexibilizar el protocolo acordado por las autoridades escolares de la Nación y las provincias, algo que permitiría que se genere una apertura gradual en algunas zonas. Lo que sucede es que se había decidido que las escuelas abran en lugares que tengan "baja o nula" circulación del virus, y eso podría cambiar.

Según trascendió, durante la reunión de Gabinete de este lunes, el ministro de Salud Ginés González García le sugirió revisar ese punto a su par de Educación, Nicolás Trotta. La recomendación llegó en medio de la puja que Ciudad de Buenos Aires mantiene con Nación por su intención de dar clases al aire libre.

Desde CABA, la ministra de Educación Soledad Acuña indicó que "cuando planteamos el protocolo era una cosa y ahora es otra. Lo bueno es que se debatió y quedamos en que vamos a avanzar en una revisión". Trotta, por su parte, señaló que "el ministro de Salud de Ciudad, Quirós, tiene una mirada de que ya se puede volver a las clases presenciales en la Ciudad".

#LoVisteEnTLFNoticias [AHORA] “El acuerdo actualmente no existe”

— Telefe Noticias (@telefenoticias) September 22, 2020

En declaraciones a diario Clarín remarcó que "lo que quedamos es en elaborar datos objetivos, parámetros sobre los cuales podamos decir que se puede avanzar. Por ejemplo, cantidad de contagios o de camas ocupadas. Si bajamos de ese parámetro, entonces sí podríamos pensar. Claro que eso implica cambiar el protocolo. Estamos dispuestos".

Las únicas provincias en las que hay clases presenciales son La Pampa y Formosa. Y no en todo su territorio, sino en localidades pequeñas en las que prácticamente no circula el coronavirus. En San Juan y Catamarca abrieron las escuelas, pero cerraron tras un aumento en los contagios. Santiago del Estero tenía planeado un regreso a las aulas, pero lo cancelaron.

No es una cuestión de voluntad, lo que determinará la vuelta a las aulas es la realidad epidemiológica.

— Nicolás Trotta (@trottanico) September 22, 2020

Trotta remarcó que "esta emana otras provincias podrían presentar sus protocolos. El viernes me encontré con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y él mismo me dijo que su provincia está muy complicada para volver".