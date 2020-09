Intendente mendocino denunció aprietes de un grupo empresario

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, utilizó las redes sociales para denunciar públicamente aprietes del Grupo Álvarez. Si bien no mencionó puntualmente al grupo empresario, dejó claro a quién estaban destinadas sus acusaciones. "Las desmedidas presiones que ejercen estos grupos mediante notas en sus medios de comunicación pretenden que yo incline la cabeza y la balanza a su favor", aseveró el jefe comunal en relación al servicio de internet.

"Muchos creen tener el poder y se valen de esos medios para sembrar temor y dudas entre los vecinos y tapar las serias deficiencias que existen. No lo van a lograr. Aquí hay un Intendente distinto a lo que estaban acostumbrados y no me doblegarán. Defiendo a mis vecinos porque creo que un eficiente servicio de internet, en tiempos de pandemia, es un derecho básico de todo ciudadano. Voy a exigir acceso y buen servicio de internet; no voy a permitir monopolizar esto, como es el deseo de este sector empresario", disparó.

"No voy a permitir que un monopolio atente contra ustedes, malargüinos, que están hartos de un pésimo servicio", expresó Ojeda y refutó una nota publicada en un portal de noticias del Grupo Álvarez en el que lo acusan de tener "uno de los gabinetes municipales más abultados de Mendoza.

EN DEFENSA DE UN BUEN SERVICIO A MIS VECINOSSiempre he puesto por encima de cualquier interu00e9s sectorial, particular o... Posted by Juan Manuel Ojeda on Saturday, September 19, 2020

"No son 50 funcionarios, son menos (desmiento lo que expresa el periodista, en mi humilde opinión, demasiado fan de los criterios empresariales o de simpatías políticas no afines a esta gestión). El costo laboral de este gabinete es el menor de Mendoza y es notablemente inferior al sanrafaelino. Además, quiero agregar que casi la mitad de este gabinete (digo grupo de trabajo colaborativo) son empleados municipales recategorizados, algo que nunca nadie hizo en este departamento", desmintió Ojeda.

Pero detrás de la pelea existe una puja por la mala calidad del servicio de internet que existe en Malargüe y que es prestado exclusivamente por ese grupo empresario. "Voy a dejar claro que pienso acerca de quienes quieren manejar el servicio de internet de modo monopólico", manifiesta el intendente y profundiza con sus argumentos.

"Nuestros vecinos rechazan el servicio actual de internet porque es pésimo. Insisto, es mi deber defender al vecino y aclaro, no soy lamebotas de nadie y no tengo miedo a ningún monopolio. Pueden sacar todas las notas difamatorias e injuriosas que quieran, aquí se terminaron las dinastías", adhiere en su perfil de Facebook el intendente de Malargüe.

En este #BuenDomingo quiero dejar sentada mi posición ante las innumerables quejas de vecinos por el mal servicio que se presta en la zona; las presiones ejercidas y el intento de monopolizar el servicio de internet en Malargüe.#UnCambioReal

uD83DuDC47uD83CuDFFBhttps://t.co/lmr4PYdu9J — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) September 20, 2020

"Ellos, afines a los monopolios, estaban acostumbrado -con otros gobiernos- a hacer lo que querían en este departamento. Eso se acabó (de hecho, este grupo trabajó fuertemente en favor del candidato que compitió conmigo en las últimas elecciones)", manifestó el jefe comunal contra el grupo empresario que presta el servicio de internet.

"Finalmente, no voy a permitir que este monopolio y su poder eviten nuevas formas de competencia, creatividad e innovación a la hora de prestar un servicio de internet digno como se merecen los malargüinos. Con esta gestión, decimos adiós a los monopolios y de paso, les damos la primicia: en Malargüe, llegó el tiempo de sepultar privilegios para siempre", sentenció.