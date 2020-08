Senadora radical acusa a Marcelo Romano por escrache al intendente de Malargüe

“No podemos dejar pasar por alto lo que sucedió. El martes 4 de agosto un grupo de aproximadamente 10 personas realizaron un escrache al Intendente Juan Manuel Ojeda, en la Casa de Malargüe: no solo no respetaron el distanciamiento social, tampoco fueron responsables ante la situación que vivimos frente a la pandemia. Con carteles que mencionaban que la ‘Ley 7722 no se toca’, hacían alusión al legislador de Protectora", dice la senadora radical en un escrito.

Gladys Ruiz.

"Mientras tanto, en el mismo horario, realizábamos la sesión en el Senado. Marcelo Romano hizo uso de la palabra con el solo propósito de referirse a este tema, el cual no estaba relacionado al orden del día de lo que se estaba trabajando en la cámara alta. La intención fue solamente utilizar ese medio para escrachar al Intendente Ojeda y amenazarlo de que el Pueblo iría en su contra si seguía con intención de tocar la Ley 7722”, manifestó Ruiz.

De hecho, en la cuenta de Twitter de Romano hay un extracto del parlamento de Romano en la Legislatura.

“Si hay algo que caracteriza al Intendente de Malargüe, es su capacidad de diálogo y de consenso. Siempre invita a reflexionar sobre la situación de los vecinos. Nuestro departamento es pro minero y vamos a seguir buscando los medios para que se nos respete y se nos dé la posibilidad de hacer minería. Pero lo haremos luchando en paz, bajo criterios legales y respetando a todos, porque estamos convencidos esta es la única opción para terminar con la desocupación y las necesidades no cubiertas de nuestro pueblo", explica Gladys.

"Nosotros queremos que cambie la matriz productiva del departamento porque realmente lo necesitamos, ya que hoy estamos pasando por un situación muy crítica por la pandemia y las intensas nevadas están dejando sin producción a nuestros crianceros, quienes no tienen tampoco la posibilidad de recibir subsidios para reponer las pérdidas. Entonces, debemos dejarnos de chicanas y de luchas personales, y entender que nuestro departamento sí necesita la minería. Por eso creo que el discurso del cianuro y el ácido sulfúrico como sustancias tóxicas, según la 7722, atrasa porque los mismos también se usan para la agricultura y nadie los cuestiona”, sigue la senadora.

“Considero que lo que hace Marcelo Romano, es poner como bandera la lucha por 7722 para tener protagonismo, tapar sus falencias políticas y la ausencia de proyectos propios. Es una falta de respeto y un egoísmo, porque no está pensando en los malargüinos que realmente necesitan trabajo y darles un futuro a sus niños”, finaliza Ruiz.