Sean Sullivan: el prófugo de la causa de los cuadernos

Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, confesó ante la justicia que conoce a Sean Sullivan y que lo consultó para mover cerca de US$ 30 millones que estaban en Estados Unidos al paraíso offshore de Turks and Caicos, antes de que la justicia argentina localizara esos fondos, que provenían de la corrupción.

Según un informe del diario La Nación, en ese momento, Sullivan ya estaba siendo observado por las autoridades antilavado de Estados Unidos, que seguía sus movimientos financieros y los relacionaba con la corrupción kirchnerista.

El abogado de 57 años estaba siendo observado desde 2017 y figuraba en un resumen semanal llamado “Cleptocracia” donde constan las alertas bancarias recibidas sobre personajes relacionados con casos de corrupción.

En los documentos que analizó el diario porteño, figuran un reporte del Citibank por una operación sospechosa que aludió a Sullivan por más de US$ 1 millón, que precisa que se realizó una "actividad sospechosa en una cuenta que puede estar vinculada a un escándalo de lavado de dinero que involucró a los ex presidentes argentinos Cristina y Néstor Kirchner".

Lo particular es que estas transacciones se realizaron justo antes de que Sullivan comprara un condominio en Miami del matrimonio Muñoz-Pochetti. En este reporte, el abogado es mencionado junto a su esposa, Sarah, y otros dos estadounidenses.

Sullivan ya era conocido por las autoridades porque contaba con una sentencia y 23 embargos.

La aparición de los Panama Papers, generó que Pochetti buscase resguardar esos US$ 30 millones de la justicia, y la operación se aceleró después de la muerte de Muñoz. Para ello, Sullivan compró un departamento del matrimonio (que se encontraba a nombre de testaferros) por US$ 10,7 millones, según consta en el expediente de los “cuadernos de las coimas”, para venderlo a los tres días a otra sociedad. Esta operación se dio en simultaneo con la venta de otros inmuebles de Pochetti.

"[El inmueble] estaba presuntamente vinculado al ex presidente argentino Néstor Kirchner. Los fiscales federales en Argentina están investigando actualmente a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y miembros de la administración de Néstor Kirchner por lavado de dinero a través de varias compras inmobiliarias en Miami", muestra un documento oficial de las autoridades estadounidenses.

Con ese dinero, la idea era generar un resort de lujo en Turks and Caicos, pero el terreno pertenecía a un parque nacional por lo que no recibieron los permisos. No se sabe si Sullivan estaba al tanto de esto y se aprovechó de la situación.

Al día de hoy, la justicia argentina no ha podido recuperar un solo dólar de esa fuga.

Fuente: La Nación