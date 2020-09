Alberto Fernández: "No hay que ideologizar la pandemia, ayer el Congreso no sesionó"

El presidente Alberto Fernández reafirmó que su actitud es de "diálogo" y de "búsqueda de consenso" con la oposición, pero le pidió "no ideologizar la pandemia" luego que ayer Cambiemos no participara de la sesión convocada en forma virtual para tratar el tema turismo y pesca ilegal, pero sí se hicieran presentes todos los legisladores en el recinto.



"La pandemia no podemos ideologizarla porque se perjudica a los que peor están y necesitan una solución", dijo el jefe de Estado durante un acto que encabezó por el Día de la Industria, en el partido bonaerense de Ezeiza.



Ayer, Cambiemos quiso sesionar en forma presencial en rechazo a la convocatoria virtual realizada por el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, y al no lograrlo se negó a participar de la sesión que finalmente se realizó sin su presencia.



"Creo firmemente en la búsqueda de consenso y nadie me va a sacar de esa senda, nadie pero nadie", dijo el mandatario.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández participa del acto por el Día de la Industria junto al titular de la UIA, Miguel Acevedo. https://t.co/65T7zyG6j5 — Casa Rosada (@CasaRosada) September 2, 2020

Por otra parte, Fernández recordó que el objetivo de la sesión era "darle soluciones a quienes viven del turismo, que la están pasando mal" y cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio por considerar que "va en contra" de esa meta. "Si quieren ayudar", les dijo, "ayúdennos", porque "Argentina necesita las instituciones en funcionamiento y ayer el Congreso no sesionó", completó.



"Digan que se oponen a la ley de turismo, díganlo en el recinto virtual o presencialmente, porque de este modo se paran donde la Argentina se frena, y nosotros queremos que la Argentina avance con todos los cuidados que la pandemia exige, porque estamos muy lejos de haber superado el problema", afirmó.