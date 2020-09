Médico asesor presidencial: "Vamos a llegar a las siete cifras de contagios"

Luis Cámera, uno de los médicos asesores del presidente Alberto Fernández, aseguró que la Argentina "llegará a las siete cifras" de casos de coronavirus, es decir, superará el millón de contagios en las próximas semanas, principalmente debido a la "expansión" de la pandemia en las provincias.

"Vamos a llegar lentamente a las 7 cifras, es cuestión de tiempo", sintetizó el profesional de la salud en declaraciones al canal América, en donde además explicó cómo se ha dado el agravamiento de la covid-19 en el país: "El volcán que ha sido AMBA en estos tres meses y medio finalmente derramó lava al resto de las provincias".

A su vez, advirtió que "ahora da la sensación que en el AMBA está bajando lentamente el número de casos, pero de los 8.000 que hay ahora, necesitamos llegar alrededor de los 3.000 para que el virus no siga drenándose hacia el interior".

Por otro lado, Cámera se refirió a la conducta social frente a las flexibilizaciones de la cuarentena: "La apertura no es el problema, sino es el cómo se comporta la gente lo que todavía me cuesta entender. No creo que se pueda volver atrás".

"En la Ciudad de Buenos Aires y parte del primer cordón del conurbano, el virus no está en los barrios populares, donde ya se infectaron todos, sino que está en los barrios no populares donde hay gente que puede tomar medidas de aislamiento y control de su conducta; no está desesperada en la diaria por salir a ganar dinero ni vive en una casa precaria. Ahora es mucho más fácil controlar los brotes", detalló.

Por último, el asesor presidencial manifestó su preocupación por la actitud de los jóvenes frente a la pandemia: "Los jóvenes se sienten sanos, piensan que no les pasará nada y que pueden combatir al virus, pero el problema es que contagian a otros".