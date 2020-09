Lilita aprovechó el año nuevo judío para tratar de "cobarde" a miembros de la Justicia

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aprovechó que hoy se celebra el año nuevo judío o Rosh Hashaná para enviarle un saludo a toda la comunidad en la Argentina, pero también para deslizar sus habituales comentarios políticos que rara vez tienen filtro.

En esta ocasión apuntaron indirectamente contra los miembros del Poder Judicial. Carrió instó a pedir "especialmente por nuestras peores debilidades. Veo, por ejemplo, en las instituciones argentinas y en muchos que están llamados a poner justicia una enorme cobardía".

"Pidamos la unión de todos los argentinos y arrepintámonos de aquellas palabras que nos ofusquen, dejemos el juicio de Dios que es más importante en la historia. Cada uno va a ser responsable de lo que haga, de lo que no haga, de lo que mienta y también de lo que omita, porque como sucedió hace muchísimos años cuando se preguntaron cómo fue posible la muerte de seis millones de judíos, la pregunta no era quiénes eran los culpables, que estaba claro, la pregunta es qué hicieron los que no hicieron nada cuando todo sucedía", apuntó la exdiputada.

Para Lilita, "hay muchos que no están haciendo nada frente a todo lo que sucede y que, incluso, de nuestros impuestos se les paga para hacer lo que deben".

Fiel a su estilo, se despidió con una suerte de advertencia: "Vamos hacia la libertad y no van a poder impedirla... Cuídense mucho y sobre todo de la bronca, del resentimiento. Miren el daño irreparable que le está haciendo a la Nación el resentimiento y la venganza de algunos o algunas".