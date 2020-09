La titular de la AFIP aseguró que el Gobierno "no va a devaluar"

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, afirmó hoy que las medidas que se tomaron en materia cambiaria "garantizarán" la estabilidad de las variables macroeconómicas, a la vez que descartó una eventual devaluación gracias a las "regulaciones cambiarias".



“Las medidas que tomamos, lejos de generar todos los males como dicen algunos, nos permiten garantizar cierta estabilidad de todas las variables macroeconómicas", señaló Marcó del Pont en radio online Futurock.



En este sentido, aclaró que la otra alternativa pasaba por generar una devaluación "como se probó en el pasado no lejano, que se traslada a precios, afecta los salarios y la inflación”.



“Este Gobierno no va a devaluar y puede evitarlo porque existen regulaciones cambiarias. De lo contrario sería el mercado quien lo decide", aclaró.



En cuanto a la incidencia del dólar en el ahorro de la población, aseguró que "el bimonetarismo es un tema histórico. Es un sesgo estructural de los argentinos. Argentina es uno de los países donde más se ahorra en dólares per cápita". agregó.

#AhoraDicen | uD83DuDCE3 Marcó del Pont: "Estamos trabajando con Martin Guzmán en una discusión sobre el sistema tributario".

uD83DuDDE3?| https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/SqmNddySEO — Futurock.fm (@futurockOk) September 17, 2020

"Tiene que ver con la inestabilidad del país y la falta de instrumentos de ahorro en pesos que mantengan su valor. Tenemos que trabajar en ese sentido”, puntualizó la funcionaria.



Respecto de los proyectos en carpeta para impulsar una reforma tributaria, admitió que se está "trabajando en ese tema junto con el Ministerio de Economía".



"La discusión excede al tema de la estructura tributaria, esto es las alícuotas de Ganancias, IVA o Bienes Personales. Tenemos que fortalecer la capacidad del Estado para captar los recursos de los sectores que acumulan más riqueza, planteando un sistema tributario más equitativo, progresivo e igualitario", concluyó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.