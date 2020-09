Javier Milei: "Lo que hizo el Banco Central es una devaluación encubierta"

Para el economista Javier Milei “el cepo es una medida inmoral tomada por un gobierno liberticida. Implica restringir cuál es tu consumo, cuál es el conjunto de bienes que podés consumir o demandar”.

En una entrevista a Infobae, dejó algunas reflexiones como "si te ganaste tu dinero honestamente, ¿quién es el Gobierno para decir qué bienes podés comprar y qué no. Es una restricción a tus libertades individuales". Para Milei, la medida de ayer es una devaluación encubierta.

Además, señaló que "la contracara es que te quedás con una mayor cantidad de pesos en el bolsillo. El Gobierno te está haciendo aumentar artificialmente la base imponible del impuesto inflacionario. Es una suerte de aumento de impuestos. Tiene toda la carga violenta de un aumento de impuestos. Te aumentan la base imponible para cobrarte más impuestos y para financiar al descalabro fiscal. El cepo es una estafa. El impuesto inflacionario no pasa por el Congreso. Es un impuesto no legislado, por ende es ilegal y es una estafa. El Gobierno te está haciendo aumentar artificialmente la base imponible del impuesto inflacionario. Es una suerte de aumento de impuestos".

También, indicó que "en el fondo, es una devaluación encubierta. Cuando tenés un exceso de demando en un mercado, el sistema te contesta con una suba de ese precios. No solo caen las cantidades demandadas sino que aumentan las ofrecidas. El problema es que el Gobierno, frente a lo que ya dilapidó de las reservas, para que no cambie el precio, sale con un garrote a castigar y a penalizar al que quiere demandar dólares. Vas a tener menos cantidades en el mercado y un exceso de demanda muchísimo más grande en ese mercado. Los que podrían ofrecer, no lo van a ofrecer. Están yendo con el garrote a tratar de bajar la demanda".

El economista se refirió al titular del Banco Central: "Es un inmoral Miguel Pesce cuando dice que los que operan en el mercado del blue son delincuentes. Los delincuentes son los políticos que te quieren cobrar impuesto inflacionario". Fuente: Infobae