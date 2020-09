En un comunicado, el campo reivindicó la meritocracia

Este martes, en su visita a San Juan, el presidente Alberto Fernández consideró que "no es verdad que sea el mérito lo que permite crecer, como nos han hecho creer en los últimos años", ya que aseguró que "cada persona pueda vivir feliz en la provincia en la que ha nacido y morirse feliz después de haber vivido debería ser un objetivo de cada uno de nosotros porque el día que eso pase lo que habremos descubierto es que cada argentino tuvo oportunidades".

Hoy, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron un comunicado donde defendieron la meritocracia criticada por el mandatario. "Siempre hemos confiado en el esfuerzo, la perseverancia, la educación, el riesgo, la innovación y el mérito como elementos dinamizadores de la vida en sociedad. Lo aprendimos de nuestros abuelos y lo visualizamos en su ejemplo de dedicación y sacrificio; ellos nos legaron esos valores, nosotros queremos sostenerlos y acrecentarlos, enseñándoselos a nuestros hijos", comienza.

Además, señalan que "no hay sociedades quietas y uniformes, hay distintas capacidades personales y es precisamente el mérito; como conglomerado de otros principios; lo que permite el crecimiento individual de las personas. Abundan los ejemplos en las sociedades modernas; no es igualando hacia abajo en donde las personas se desarrollan y crecen, no hay sociedades que progresen en base a una igualdad artificial, sino en la capacidad, el esfuerzo y la voluntad de progreso de cada individuo".

Al referirse sobre los dichos del presidente, señalaron que "hemos recibido una pésima señal" y que es una "muy mala decisión para un país en constante decadencia y pésimo mensaje para todos, especialmente para los más jóvenes. Ya no tendrá sentido esforzarse; en todo caso el Estado se encargará de emparejar, siempre para abajo".

Finalmente criticaron que se sostiene las medidas de dejar casinos abiertos y escuelas cerradas: "Es una forma de mostrar cómo se piensa el futuro; allí se advierte como se desvirtúa el concepto de mérito. El mérito y el esfuerzo individual fue el camino elegido por millones de argentinos e inmigrantes que construyeron la Nación; parece que hoy comenzamos a desandarlo".

Y culmina que la CRA "reivindica el mérito personal para el crecimiento de una sociedad". "El presente de Argentina, exige mucho más merito y menos populismo decadente".