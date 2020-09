El kirchnerismo denuncia otra vez a Dietrich e Iguacel por corrupción

A solo cinco días de que la Justicia federal anulara los procesamientos del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y del exadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció nuevamente a ambos exfuncionarios macristas por "el desvío de 1.300 millones de pesos que debían destinarse a realizar obras de seguridad vial".

Según explicó el legislador oficialista, conocido por ser uno de los principales denunciadores del kirchnerismo en Tribunales, se trata de fondos que iban a financiar diversas obras de infraestructura que nunca llegaron a ejecutarse, por lo que se desconoce el destino de esos recursos. "En octubre de 2017 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la DNV suscribieron un convenio de cooperación para señalizar distintos tramos de las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34, instalar líneas vibrosonoras y agregar cartelería inteligente", relató.

Y precisó que "la cláusula cuarta del convenio estableció que la ejecución de las obras (en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Salta) debía realizarlas la DNV, y que la ANSV aportaría los fondos necesarios".

"Pero estos trabajos que debían garantizar la seguridad de quienes transitan por estas rutas jamás se hicieron, según documentó una auditoria de la Asociación Argentina de Carreteras. De los $ 1.314.065.056 girados por la ANSV entre el 5 de diciembre de 2017 y el 9 de diciembre de 2019 (el último día del Gobierno de Cambiemos), sólo se rindieron $ 8.287.898,40. Se desconoce el destino final de los otros $ 1.305.777.157,60", continuó.

En ese sentido, Taihade sostuvo: “Las obras no se realizaron y el dinero no está. Y vale recordar que Dietrich fue el recaudador de la campaña presidencial de Mauricio Macri, e Iguacel compitió por la intendencia de Capitán Sarmiento". Por ende, el legislador ultrakirchnerista sostiene enfáticamente en que "no resulta descabellado deducir que esos 1.300 millones de pesos fueron robados para financiar la campaña de Macri y sus secuaces”, aseveró.

Por último, remarcó: "Además del daño económico contra el Estado, aquí estamos hablando de vidas humanas que se pierden por las obras que Dietrich e Iguacel no realizaron".

Además de estos dos exfuncionarios, también fue denunciado el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Carlos Alberto Pérez. La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, e investigará el fiscal Germán Pollicita.