El Gobierno no avala las usurpaciones y las considera "el peor escenario"

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró hoy que el Gobierno nacional "no avala" la toma de tierras y consideró que las usurpaciones de terrenos de manera ilegal es "el peor de los escenarios".



"No avalamos la toma de tierras, no creemos que sea el camino”, aseguró Bielsa al hablar con la prensa al finalizar la reunión de trabajo del gabinete de Planificación Urbana y Hábitat, en Casa de Gobierno.



“Creemos que la solución es poder ofrecer trabajo, vivienda y desarrollo para todas las comunidades, y las tomas es el peor de los escenarios. El escenario deseado es que planifiquemos en conjunto”, sintetizó la ministra Bielsa.



La funcionaria aseguró que el Gobierno nacional tiene “una respuesta para poder resolver en el corto, mediano y largo plazo el tema de los 4.000 barrios populares”.



"Es necesaria la articulación de política entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales, ya que existen programas que dan repuestas a estos problemas”, dijo Bielsa.





Al ser consultada respecto de los desalojos dispuestos por el Poder Judicial para algunas situaciones de tomas de tierras indicó que “es una decisión de la justicia, y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar, y que las decisiones que decida la justicia se hagan de una manera no traumática”.



Bielsa consideró que “en algunos casos hay aprovechamiento de algunas mafias que terminan vendiendo los terrenos” donde se hacen las tomas.



Sin embargo señaló que “hay una necesidad (de viviendas) y para esa necesidad nosotros tenemos programas para hacernos cargo de la situación”.



“Cuando existe esa necesidad hay que asistirla y este Gobierno no lo va a dejar sin hacer”, concluyó la funcionaria.