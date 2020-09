Mendoza volvió a patear el vencimiento de la negociación de su deuda

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmaron que se ha vuelto a extender el plazo del proceso de refinanciación del bono PMY24. En concreto, se fijó como nuevo plazo el 25 de septiembre por lo que en los próximos 11 días intentarán llegar a un acuerdo con el 75% de los tenedores de 500 millones de dólares en bonos.

"Desde el 5 de junio la Provincia mantiene fluido contacto con los acreedores y con autoridades del gobierno nacional con vistas a lograr una refinanciación sostenible del Bono PMY24. El día 6 de julio, la Provincia mejoró considerablemente su oferta logrando a la fecha un nivel de adhesión de mas del 67%. Sin embargo, un grupo de acreedores no han aceptado la mencionada oferta y el día 16 de Julio han realizado una contrapropuesta", explicaron desde la cartera que conduce Lisandro Nieri.

"La mencionada contrapropuesta no ha resultado viable conforme las restricciones en el proceso de refinanciación del cual forman parte los acreedores y las autoridades de los gobiernos provincial y nacional de manera coordinada", agregan desde el gobierno provincial y a raíz de ello decidieron prorrogar el plazo de negociación.

"La Provincia se encuentra dispuesta a analizar contrapropuestas de similar valor a aquella presentada por el grupo de acreedores, siempre que estas no impliquen incrementar el monto a pagar en concepto de servicios de amortización e intereses", aclaran en un comunicado.

Desde el 18 de junio, la provincia está en cesación de pagos al no haber acreditado el pago de U$S 25 millones correspondientes al primero de los dos cupones que vencen en 2020 (el otro será de un monto similar en setiembre) del bono PMY24 emitido en 2016 por U$S 500 millones de dólares.