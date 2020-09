Romper la familia no es la solución

Si entendemos a las provincias como una familia, podemos encontrar el favoritismo que hay hacia algunos más que para otros por parte de los padres (Nación), beneficiando a algunos y firmándoles cheques en blanco para tapar cada uno de sus problemas y sin necesidades.

Otros integrantes de esa familia deben esforzarse a diario – y mucho- para concretar sus objetivos, hasta sufriendo esas desigualdades. Ahí es donde surge la pregunta, ¿no deberían ser esas ayudas igual para todos los miembros de la familia?

Con este paralelismo me refiero puntualmente a la quita de aproximadamente 1 punto de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue destinado a la provincia de Buenos Aires, para así palear la crisis que afronta el gobernador Axel Kicillof con la policía bonaerense, que puede o no venir de épocas anteriores, pero que claramente no muestra tino de buena administración ni gestión a futuro.

Esta es una situación grave, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que atraviesa el país, sobre todo si para tapar un hueco hay que hacer un agujero igual o mayor. Las provincias han recibido recursos económicos los cuales tendrán que ser devueltos oportunamente, mientras que esta inyección económica a Buenos Aires no deberá ser restituida. Y por si fuera poco, es sin destino específico; un cheque en blanco.

Estamos en un momento álgido como sociedad, con una cuarentena que se ha extendido mucho más de lo esperado, con empresas fundiéndose en muchos puntos del país, con las presiones nacionales, y algunas locales, para volver a Fase 1.

Con la firmeza del clavo, nuestra provincia, está haciendo un esfuerzo muy grande para poder mantener el trabajo de los mendocinos y no volver atrás, cuidando asimismo la salud.

Hay algunos sectores que desean nuevamente el cierre de Mendoza para verla de rodillas. A todas luces somos discriminados por la Nación, por lo que necesitamos el compromiso puro de los mendocinos para poder seguir por el camino que venimos transitando.

Adrián Reche, Diputado Provincial