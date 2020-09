Qué se pondera a la hora de definir prioridades para recibir plasma

El aumento positivos de covid-19 en la provincia ha llevado a que más personas reciban plasma. Sin embargo, desde la Dirección de Hemoterapia aclaran que se trata de un protocolo en investigación que no garantiza que se salve la vida a quien lo recibe e intentan aclarar cuáles son los criterios que se aplican para determinar qué paciente pude recibirlo y fijar prioridades en ese sentido. Al mismo tiempo, destacan que hay muchos mendocinos solidarios que donan plasma pero lamentan que no ocurre lo mismo con las donaciones de sangre.

Así lo expresó el director de Hemoterapia, Pedro Ruiz, quien señaló que ya se han acercado más de 350 donantes de plasma de los cuales 270 han podio donar. En cuanto a qué pacientes reciben el plasma, intentó aclarar cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta, pero entendiendo que no es un tratamiento sino un protocolo en investigación. "Hay que aclarar que no se sabe si se va a salvar una vida por usar plasma. No se ha demostrado su eficacia, solo se sabe que es seguro y que no provoca complicaciones", manifestó.

El comentario no es casual, sino que parece estar destinado a explicar que el plasma es algo milagroso que salvará a quien lo reciba. En las últimas semanas hubo quejas de familiares de adultos mayores a los que se les negaba ese tipo de "tratamiento" bajo el pretexto de que se prioriza su aplicación en personas más jóvenes. Si bien Ruiz prefirió no entrar en ese debate, es real que ante la escasez del recurso se evalúa a quién aplicarlo. Pero no solo por edad.

Sobre este punto si profundizó el director de Hemoterapia, quien transmitió que hay evaluaciones que se tienen en cuenta. Por ejemplo, un análisis de los días de evolución del paciente o que no haya desarrollado por si mismo los anticuerpos. "Si su organismo ya los generó, recibir plasma no aportaría nada", explicó.

Si bien remarcó que es un "protocolo en investigación" admitió que ha generado muchas expectativas en torno al plasma y que incluso se puede percibir en la cantidad de personas que se acercan a donarlo. Incluso, más personas parecen dispuestas a donar plasma que sangre, por lo que piden también reforzar las campañas para que los ciudadanos donen.

"Donantes de plasma han acudido un montón con buena predisposición. Pedíamos que se presenten de forma espontanea, pero por las filas que se armaban ahora empezamos a ser más estrictos con el tema de turnos para que no se junten afuera", explicó Ruiz. "Hay muchos donantes de plasma pero pocos de sangre", señaló.

Pero al mismo tiempo reconoció que muchos de los ciudadanos que se acercan a donar plasma ni siquiera saben si han tenido covid-19 y pretenden enterarse así si han generado o no anticuerpos. De 350 personas cerca de 270 reunieron los criterios para poder donar.