Evalúan cambios en el Consejo de la Magistratura de Mendoza

En diálogo con MDZ Radio José Valerio dio a conocer la impronta que intentará imprimirle desde la presidencia al Consejo de la Magistratura. El juez de la Suprema Corte reconoció que el objetivo es ponderar a los aspirantes teniendo en cuenta cuestiones "esenciales pensando en el futuro de la Justicia". Por ejemplo, habló de jueces con perspectiva de género y que tengan vocación de trabajar en lugar de perfiles netamente académicos.

"Hay ideas básicas que se han planteado de cuestiones técnicas y operativas", reconoció Valerio sobre el consenso que existe entre los miembros de la Suprema Corte de aggiornar el criterio de selección de aspirantes a las necesidades de la ciudadanía. "Necesitamos avanzar sobre cuestiones que hoy resultan imprescindibles como diversidad de género. Actualizar perfiles de los magistrados", esgrimió.

En este sentido, explicó que hoy en día es necesario un servicio de justicia que ponga el foco en la gente y que se explique de forma sencilla, clara y llana. "Cuando seleccionamos jueces no seleccionamos profesores para la facultad. Seleccionamos operadores del servicio de Justicia y hay que equilibrar entre el conocimiento jurídico, la vocación que se tiene para la función a la cual se aspira y también la predisposición al trabajo", manifestó Valerio.

Aunque parezcan cuestiones básicas, para el magistrado "son cuestiones esenciales pensando en el futuro". Incluso, se animó a profundizar en la importancia de actualizar los parámetros con los que se realizan los estudios psicofísicos de los aspirantes. "Los perfiles se seleccionan con parámetros que se determinaron en la década del 90 cuando los Códigos procesales eran otros", manifestó y sostuvo que hay que cambiar esa mirada para evaluar otros aspectos. "Los perfiles de los psicofísicos se hacen en base a las funciones previstas en el código procesal viejo", adhirió.

A priori, la postura expresada por Valerio coincide que la del resto de los magistrados de la Suprema Corte. Quizás existan algunas diferencias puntuales sobre los aspectos que deben ponderarse, pero todos entienden que es tiempo de actualizar los criterios a las exigencias y demandas sociales del presente y el futuro.

"Creo que lo primero que hay que hacer es definir la política a seguir y después ver si hay que modificar reglamento o la ley. Creo que la ley no hace falta tocarla", declaró sobre el camino para lograr esos cambios."Hace falta definir pensando en el futuro. Se eligen jueces para el futuro y no para el pasado", manifestó en el programa Sonría lo estamos filmando.

"La vocación del juez, del fiscal, y del defensor oficial también tienen que estar acompañadas con una predisposición al trabajo", aseveró en aras de caminar hacia la Justicia del futuro. "Hay que seleccionar los jueces pensando en esa Justicia", remarcó.

La ideología y la política

Por otra parte, Valerio reconoció que el Consejo de la Magistratura debe seleccionar a los aspirantes al margen de sus pertenencias académicas y políticas.

"Como primera medida hay que entender que la idea de que la selección no debe ser excluyendo al que piensa de otra forma ni seleccionando solo a los que piensan como los que están", aclaró y dijo que luego viene la instancia política del proceso cuando el Ejecutivo elige a un candidato de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura y el Senado lo vota.

Pero incluso fue un paso más allá y se animó a exponer que la ideología académica o política del juez o el fiscal no es un problema cuando el funcionario se apega a la ley. "Lo que me parece muy importante es que en la medida de que los jueces estén apegados al cumplimiento de las normas y reglas que se exigen a los ciudadanos y que no se modifiquen de acuerdo al criterio personal en cada expediente, mayor independencia vamos a tener", aseguró.

"Mientras los jueces tengan que tomar sus decisiones con mayor apego a la ley, no importa si provienen de un sector partidario. Pero cuando el juez se aparta del texto de la ley pasa a ser importante quién es el juez y que piensa. Son cuestiones a tener en cuenta", reconoció.