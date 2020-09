Axel Kicillof sumó más tensión con una crítica fuerte a Horacio Rodríguez Larreta

No la motivó las quejas del jefe de gobierno porteño por el recorte de coparticipación federal que sufrirá CABA en este caso, sino su pedido de regreso a las aulas de 5 mil alumnos. "No metimos a los chicos en la escuela, no pusimos a maestros, auxiliares y niños en riesgo", sostuvo el bonaerense.