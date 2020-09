Anuncian estrictos controles policiales para este fin de semana

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las restricciones vigentes y evitar reuniones sociales clandestinas, desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que este fin de semana se intensificarán los controles policiales en la provincia. De esta manera, se apunta a disminuir los contagios de covid-19.

Según señalaron desde el ministerio que conduce Raúl Levrino, cerca de 2.100 policías estarán presentes en 170 puestos fijos y controlarán que las personas que salgan de sus casas lo hagan de acuerdo a lo que corresponde según su último número del DNI. Además, anticipan que los controles se extenderán en horas de la noche para garantizar que no haya circulación entre las 23.30 y las 5.30.

“Las tareas se desarrollarán en toda la provincia y en los departamentos del Gran Mendoza y que el objetivo es disminuir la circulación para evitar el colapso del sistema sanitario y la aplicación de más restricciones”, explicó el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul.

“Tratemos, por favor, de mantener el distanciamiento social, no salgamos si no corresponde el documento, si no es de extrema necesidad”, adhirió el funcionario.

Pero además de controlar los documentos, los uniformados estarán atentos a cualquier tipo de reunión familiar o de amigos, las cuales están prohibidas por decreto.

Además, la ministra de Turismo y Cultura Mariana Juri pidió responsabilidad a la ciudadanía y dijo que es momento de cuidarse. "Les cuento que hoy me siento mejor, recuperándome en mi casa y cuidada por mis hijos, que aislados junto a mí, no dejan de atenderme un momento. Muchos días no la he pasado bien. Por favor cuídense mucho y salgan solo lo necesario", escribió en Twitter.