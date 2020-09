Doble paro de judiciales: "Nos dejaron sin feria y no hubo aumento"

En paralelo, la "Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial" y la "Unión de Empleados de la Justicia de la Nación" han convocado a un paro de actividades para este jueves. Si bien los argumentos no son los mismos, tienen varios puntos de contacto como el reclamo de un aumento salarial. "Nos dejaron sin feria y no hubo aumento", esgrimen los trabajadores de la Justicia Federal pese a no haber trabajado durante los primeros meses de la pandemia.

"Los judiciales de Cuyo nos manifestamos con responsabilidad, con distanciamiento y con barbijos pero sobre todo con dignidad, en la puerta de cada uno de los edificios. En Mendoza nos juntamos a las 10 en la puerta del edificio de España y Pedro Molina", expresaron desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, los trabajadores de la justicia provincial no irán a trabajar este jueves en reclamo de la aplicación de la Feria Sanitaria hasta el cese de la pandemia, el pago inmediato de aguinaldo y la reapertura de la paritaria.

Por otro lado, demandan la Confección y cumplimiento estricto de protocolo por Covid -19 exclusivo para ser empleado en el sistema judicial, condición previa para el retorno al trabajo. Incluso, exigen la Restricción del horario de la Mesa de Entradas Digital a la jornada habitual de trabajo, y supresión de su funcionamiento para los días sábados, domingos y feriados.