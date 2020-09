Massa: "La incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló hoy que "la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina", en referencia a la negativa de Juntos por el Cambio a participar de la sesión de hoy bajo la modalidad mixta por interpretar que debía hacerse de manera presencial.

Massa dijo que "se ha logrado consenso de la mayoría de los blqoues para continuar con las sesiones mixtas". "No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia", agregó el titular de la Cámara de Diputados antes de dar inicio a la sesión en que se debate un proyecto de auxilio al sector turístico y otro sobre penas a la pesca ilegal.

En una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, Massa consideró además que "la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina", porque "la mayoría de los diputados de esta Cámara están dispuestos a seguir trabajando de manera remota con el protocolo reglamentario".

"Desgraciadamente en estas ocho horas de reunión, por momentos parecía que había consenso unánime de todos los bloques, pero finalmente uno de los bloques no lo ha aceptado y quiere sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria", añadió.

En ese sentido, relató que "transcurría todo con absoluta normalidad, pidieron un cuarto intermedio, se fueron y volvieron con que no acordaban nada. Pareciera que de golpe, de algún lugar lejano, vino la orden de que no sesionaran". Y en ese sentido, Massa agregó: "Se les dijo que pueden participar de manera presencial sin obligar al resto a hacerlo, porque en esta Cámara no hay espacio físico y tampoco se había previsto trasladarlo a otro lado".

"Les pedimos a los legisladores de Juntos por el Cambio que se miren hacía adentro y que vean que en distritos gobernados por ellos como Jujuy, Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires se sesiona en forma remota. Es lo que queremos hacer acá en este Congreso", indicó.

El titular de la Cámara Baja aseguró que quien "quiera sesionar de forma remota, tiene derecho a sesionar de manera remota", y confió que "un diputado radical de La Pampa" le había "enviado una carta en la que exponía que por tener enefermadedes prevalentes no podía trasladarse a Buenos Aires".



Por último dijo que "si se judializa el tema de la validez de la sesión, que los legisladores de la oposición les expliquen a los trabajadores del turismo y a los gastronómicos, porqué no tienen la ley".