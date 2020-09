La ministra de Justicia, Marcela Losardo, cuestionó a los que rechazan la reforma judicial

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró que "no tratar la reforma judicial es una irresponsabilidad". "Pensar en el no tratamiento es ir en contra de lo que debe ser la política, de lo que debe hacer el Congreso", manifestó la funcionaria en relación a la postura que ha adoptado Juntos por el Cambio en rechazo al tratamiento que tiene media sanción del Senado.

Según la funcionaria, la intención del Poder Ejecutivo es que el proyecto "sea cuestionado, mejorado y enriquecido" durante su debate parlamentario. En este sentido, la titular de la cartera de Justicia aseguró que "en el Senado fueron más de 50 los actores de la justicia, académicos, profesores que se sumaron al debate y el proyecto sufrió modificaciones, y para esto están los proyectos, para ser enriquecidos".



Losardo dijo que espera "que se revierta" la postura opositora de no tratar la iniciativa al sostener que "el Gobierno no envió un DNU; el Gobierno fue por el camino institucional y en el Congreso es donde se tienen que dar los consensos".



En ese marco, la funcionaria pidió salir "de la lógica de quien gana o pierde" y sostuvo que al no tratarse la iniciativa "pierde el juez que está combatiendo el narcotráfico, pierden las víctimas de trata o los fiscales que no tienen las herramientas necesarias para investigar".



"Obviamente este proyecto de ley es una parte de la reforma judicial", sostuvo Losardo, y dijo que "una reforma judicial integral sería abarcar todos los temas y todas las instituciones vinculadas a la justicia, como la justicia federal, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa".



Por último, insistió en que "esto es un camino para dar herramientas y dar homogeneidad a la justicia penal" y remarcó que el proyecto "tiene que ver en parte con un proyecto que presentó Cambiemos, con el ministro (Germán) Garavano".