Ginés González García reveló cuándo podría estar lista la vacuna en el país

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, se animó a ponerle fecha a la vacuna contra el coronavirus en Argentina. En un reportaje con Infobae, el funcionario habló de todo.

“Con optimismo, la vacuna contra el Covid-19 podría estar para principios del año que viene”, afirmó Ginés González García.

Ante la consulta sobre cuándo tomó conciencia de que estabamos en un problema, dijo: "El 23 de enero, dije bueno, compremos los reactivos por si esto pasa acá en Argentina, aunque me decía que nunca iba a pasar en el verano, que todo en realidad es de invierno".

Con respecto a la cuarentena, opinó: "Esto todavía no terminó. Y, para que podamos seguir teniendo menos consecuencias, sobre todo mortales, tenemos que cumplir con este tipo de cosas". Y agregó: "Si tenemos que volver a la cuarentena estricta para que se calme todo no tengo ninguna duda".

Nos toca hacer lo que sabemos hacer: levantarnos.#ArgentinaUnidauD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/uGTzsIT3h6 — Gines González García (@ginesggarcia) August 9, 2020

"El tema de la vacuna, es un tema muy delicado y hay que hablar con certeza. Hace dos días por ejemplo hubo una noticia de que en Rusia en octubre vacunaban a todos. Llamé a la embajada rusa y me dijeron no, en Rusia no es cierto", indicó.

"Por decisión de Alberto Fernández estamos haciendo todo para que la vacuna esté cuanto antes y que además esté disponible para todos los argentinos. Ahí hay varias dificultades; cuándo va a estar y los precios disímiles que hay entre las vacunas, que van desde 2,5 dólares hasta 40 dólares", expresó el ministro.