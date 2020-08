Funcionario de salud bonaerense: "Van a empezar a faltar camas"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que en base a los últimos números de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la situación está en "un momento muy complicado", dijo que "van a empezar a faltar camas en pocos días", y defendió el nuevo criterio de considerar caso positivo a convivientes de infectados sin realizar el test diagnóstico.



"Estamos en un momento muy complicado. Hace mucho que venimos logrando que la velocidad de ascenso de los casos no sea vertiginosa, pero tampoco logramos nunca que no deje de subir, toda lectura sobre mesetas que duran cuatro días es una mala lectura epidemiológica, seguimos en una curva ascendente", dijo el viceministro.



En declaraciones a radio La Red, el sanitarista explicó que "hay poca capacidad de camas y una gran afluencia de pacientes contagiados", y advirtió que es necesario "reducir la vinculación de las personas para reducir los contagios y gestionar el sistema de salud lo mejor posible, sabiendo que estamos en una situación donde van a empezar a faltar camas en pocos días".



"Estamos en alerta porque todos los días tenemos más ingresos que egresos, ya lo dijimos hace unas semanas, entre mediados y final de agosto la cantidad de camas de terapia intensiva en el AMBA iba a hacer tal que no iba a ser fácil conseguir una", apuntó.





Al ser consultado sobre el nuevo criterio de considerar caso positivo a convivientes de infectados que tengan síntomas sin hacerles hisopados, Kreplak dijo que "hace semanas venimos madurando esa confirmación por nexo epidemiológico".



Además, remarcó que en una familia de cuatro personas, si uno es positivo y a los dos días otro de la familia también tiene síntomas, la posibilidad de tener coronavirus es tan alta "que hacer el testeo de PCR no tiene sentido".



El viceministro aclaro que "eso no significa que la persona se autodiagnostica, llama al 148 le hacen todas las preguntas y confirman como un caso positivo e inmediatamente se toman las mismas medidas de aislamiento y seguimiento, los mismos derechos que si le hicieran el PCR, el sistema lo diagnostica".



"Queremos usar el testeo para personas que tengan menos posibilidades de tener, para discernir al que es del que no es", afirmó.





En ese sentido, se diferenció del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aseguró que no utilizará el nuevo criterio.



"En dos meses hemos incrementado de 2.000 PCR a 9.000, eso hace que tengamos más aumentos (de infectados), si uno sostiene la cantidad de testeos que hace no aumentan los casos", subrayó.



Por otro lado, Kreplak dijo que "no podemos ante una epidemia no tomar decisiones sanitarias coordinadas con el Ministerio de Salud de la Nación" y agregó "son serios trabajando, no toman una decisión y nos avisan por newsleter, todos tenemos que acomodarnos a lo que decida la Nación".



En relación a abrir actividades, el viceministro opinó que es necesario "cerrar más desde el punto de vista sanitario", aunque reconoció que las decisiones "son más complejas".



Por último, opinó sobre la temporada de verano y dijo que "no será un verano normal".



"Es difícil en términos epidemiológicos serios tener definiciones a más de 30 días, los científicos que investigan vacunas dicen que están muy cerca, no creo que vayamos a tener un verano normal, pero tampoco podemos decir que haya restricción total".