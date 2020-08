Durísima crítica de Mario Pergolini a legisladores: "Son imbéciles o unos hdp"

Muchos lo están aplaudiendo.

Fiel a un estilo que suele cultivar, el periodista, propietario de la radio Vorterix y conductor del programa "Maldición, va a ser un día hermoso" encaró de frente a los legisladores que aprobaron la Ley de Teletrabajo en el Congreso de la Nación:

Dicho esto, el conductor fue más allá, con ironía:

Claramente, Pergolini se refiere al mecanismo aprobado para contratar personas que trabajen desde su hogar. Hay, según su visión, poco margen para este tipo de contrataciones, tan en uso en el planeta en un contexto de pandemia:

“¿Y así quién va a contratar gente de esta forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo. Una de las razones por las cuales no se está contratando gente. Que el que da trabajo no quiera dar trabajo. Y lo otro también es decir que exige que el que toma la decisión de si hace teletrabajo o no es el contratado. No contratado, el que le das trabajo. Porque no es contrato, ojalá fuera un contrato”.