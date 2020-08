Un intendente anticipó que el turismo interno no se va a suspender

El intendente radical de Tupungato, Gustavo Soto, señaló que el cierre de actividades "no se justifica en el Valle de Uco" y agregó que "el comercio tiene que seguir, porque si no hay economía no puede haber salud".

En diálogo con MDZ Radio, Soto sostuvo que en su departamento "hay comercios que se han recuperado porque se pudieron mantener abiertos los lugares". "Creo que el turismo interno no se va a cerrar porque le hemos hecho este pedido al gobernador, el sector turístico está cumpliendo los protocolos sanitarios", agregó.

"No veo por qué no seguir, no impacta en la circulación, lo que tenemos que hacer es cumplir las normas sanitarias impuestas. También se han expresado en esta sintonía los intendentes Scanio y Aveiro", indicó, en referencia a sus colegas del Valle de Uco.

El viernes hubo una reunión entre el gobernador y los intendentes para hablar de las posibles restricciones que serían necesarias. Algunos de ellos anticiparon un posible retorno a "Fase 3" que provocaría el cierre de restaurantes, bares, gimnasios, clubes y templos religiosos.

Pero durante el fin de semana siguieron los diálogos y se empezó a pensar en medidas más light. Más después de que el decreto nacional confirmó que Mendoza seguiría en la etapa de distanciamiento social, sin caer en el aislamiento dispuesto para las zonas más afectadas por el virus.

Soto festejó el DNU de Alberto Fernández y, tras pedir que siga el turismo interno en Mendoza, señaló: "La economía es fundamental. Hay que apostar a la salud y la economía por igual"

