Jujuy: Morales anunció su alta médica y vuelve a la actividad

El gobernador Gerardo Morales anunció esta mañana que obtuvo el alta médica luego de dos semana en aislamiento por contagiarse de coronavirus y que durante la jornada de hoy retomará su actividad "en terreno", según publicó a través de sus redes sociales.



"Luego de 14 días de aislamiento y con suerte casi asintomático, mi médica, que es mi hermana, me dio el alta. Estuve trabajando de manera virtual y hoy sábado retomo mi actividad en terreno", expresó a través de su perfil de Facebook.



En tanto, extendió un agradecimiento a todas las personas que le enviaron "mensajes de aliento y fuerzas para superar el contagio".



"Especialmente a mi familia, mis hijos, mi madre y hermanos por estar siempre atentos a mi salud, pero especialmente a Tulia, mi mujer, que me cuidó de cerca todos estos días sin miedo a contagiarse. Gracias!", apuntó.



Finalmente le envió un mensaje a todas las personas aún contagiadas: "Les deseo una pronta recuperación. No bajemos los brazos. A esta batalla la ganamos juntos!".



El 14 de agosto pasado, también a través de sus redes sociales, el mandatario había confirmado que se encontraba contagiado de coronavirus pero sin presentar síntomas, los cuales aparecieron durante su recuperación pero de manera "leve", según fueron informando autoridades de la provincia.