Andrés Malamud afirmó que el presidente es un "equilibrista" y no es un líder

El académico de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud en el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) fue duro con el presidente Alberto Fernández. "Alberto Fernández es un equilibrista, no es un líder. Le ganó por 8 puntos al accionista mayoritario del otro espacio, pero fue candidato designado por la accionista mayoritaria de su propio espacio. Es minoría interna y externa, tiene que hacer todo el tiempo equilibrio”, dijo.

"Si quiere concertar a los propios, deja insatisfechos a los ajenos y si quiere concertar con los ajenos, deja insatisfechos a los propios. No tiene carisma ni poder", añadió.

Joaquín Morales Solá, moderador de la charla, quiso saber si había diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, y Malamud analizó: "Cristina representa al peronismo nacional y popular básicamente del conurbano, Alberto al peronismo federal y popular, al de los gobernadores peronistas, que son 16, los dos tercios”.

Duhalde identificó bien dos fenómenos, la inquietud social en Argentina y el regreso de los militares en Sudamérica, pero los combinó mal: no hay militarismo en Argentina. Es parte de lo que dije hoy en @IAEF_oficial https://t.co/Q5fnFSeQ5H — Andrés Malamud (@andresmalamud) August 26, 2020

Además, agregó que el presidente "tenía un espacio donde apoyarse y optó por no hacerlo”, se explayó. Y lo criticó porque la mayoría de su gabinete está conformado por funcionarios de la Capital y de la provincia de Buenos Aires. “Su problema es el porteñismo. No puede leer la Argentina del interior, no puede leer la Argentina productiva”, expresó, lo que queda “muy claro cada vez que él, el gobernador de la Provincia y el jefe de gobierno porteño le dicen a todo el país si podemos salir de casa o no”.

"Argentina no funciona porque cada jugador piensa que va a ganar y no termina de aceptar que la sociedad está dividida en dos, y solo (tiene como chance) hacerlo juntos. (Habría que) definir las áreas en que nos pusimos de acuerdo. Definir las que no nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, hay acuerdos en democracia, derechos humanos, Mercosur. No hay acuerdos económicos, no lo logramos en reforma laboral, tributaria, previsional”, detalló.

Ante la posibilidad de que este escenario sea similar al de 2001, como se debate en algunos ámbitos, el académico dijo que encuentra por un lado que “todas las democracias del mundo enfrentan demandas que no están en condiciones de satisfacer”, pero en Argentina, “la rabia del 2001 antiestablishment, era que se vayan todos. Ahora en cambio está la grieta, que es mala, porque es un empate permanente, pero ahora quieren que se vayan los otros, los de enfrente”. Por eso dijo que “la democracia está renga en la Argentina, falta el componente de la cooperación, pero está estable en relación a la mayoría de los países de la región”. Fuente: Infobae