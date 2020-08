Más voces al cruce de Mauricio Macri y Alberto Fernández: ahora, Santiago Cafiero contra Ernesto Sanz

Después de que Mauricio Macri publicara una carta en la que negó haber expresado en sus conversaciones con el presidente Alberto Fernández conceptos referidos a la necesidad de no disponer la cuarentena por el coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero planteó que mientras el jefe de Estado "lucha contra la pandemia, fabrica la vacuna para Argentina y Latinoamérica y reestructura la deuda", el exmandatario "viaja por el mundo".

"Nosotros estamos ocupados y preocupados por las guardias y la cantidad de insumos médicos que se van necesitando, y queremos que la oposición acompañe", reflexionó Cafiero.

En declaraciones al canal C5N, el funcionario le pidió a la oposición de Juntos por el Cambio que "si tiene críticas, que haga críticas constructivas y no sea mezquina ni piense todo en código electoral", al advertir que no se puede ser "irresponsable" porque "no hay margen para eso".

Consultado sobre los cuestionamientos de Ernesto Sanz, quien el viernes último se preguntó públicamente "cuánto tiempo más demora en explotar" la situación económica del país, Cafiero definió al exsenador y fundador de Cambiemos como un "marginal de la política".

"Sanz está al margen. No tiene idea de lo que está pasando. No tiene idea lo que es una guardia abarrotada", dijo y añadió: "Hacen declaraciones ampulosas para quedar bien con una minoría partidaria".



Por último, Cafiero sostuvo que, más allá del debate, al Gobierno "no" se lo va a poder criticar por "no haber desarrollado políticas públicas específicas y masivas".