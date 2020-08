Fiel a su estilo, Elisa Carrió le respondió con ironía a Alberto Fernández

Elisa Carrió le contestó a Alberto Fernández, tras el enojo del presidente con Mauricio Macri. El mandatario argentino aseguró el domingo que Macri le había dicho "que se mueran todos los que tengan que morirse" en relación a los infectados de coronavirus.

Con una respuesta bastante irónica, la exdiputada le respondió a Alberto: "La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández @alferdez!".

El presidente se mostró muy molesto y ayer manifestó que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri". Esto no cayó bien en la oposición y rápidamente salieron a responderle.

Sin bajar los ánimos, Alberto volvió a atacar a Mauricio Macri este lunes: "Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que se caigan lo que se tengan que caer y se mueran los que se tengan que morir, yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida y la salud de los argentinos antes que ganar un peso más. No nos equivocamos".