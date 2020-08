Alta tensión por el conteo de casos de coronavirus

Hubo tanta tensión esta semana entre el intendente de San Rafael Emir Félix y el Gobierno provincial que desde el municipio peronista salió una amenaza de denuncia penal por falseamiento de datos del coronavirus contra la ministra radical de Salud, Ana María Nadal.

Además, el intendente hizo que fluyera públicamente la sospecha de que el Ministerio de Salud de la provincia no daba a conocer la cifra verdadera de casos de Covid-19. Si bien fue diplomático, habló de una "medición diferente" para el departamento del sur que la que se hace para el resto de la provincia.

Félix tuvo más de 100 casos positivos en una semana, pero sospechó que había una maniobra en los informes para dejarlo mal parado."Yo no he dicho que haya un subregistro de casos (a nivel provincial), lo que digo es que la medición es diferente", afirmó. Y agregó: "En el recuento de la provincia solo cuentan los hisopados, no están agregados los casos que se consideran positivos. Nosotros metemos a todos por testeo y (por eso) el número (en San Rafael) es más grande", afirmó.

En otras palabras, el intendente de San Rafael dijo que los números de casos positivos de su departamento eran certeros y los de la provincia no, porque sólo sumaban a los positivos que surgen de las pruebas de laboratorio y no a los familiares probablemente contagiados.

Trabajo territorial para contener el avance del coronavirus: empleados municipales entregan lavandina, cloro y desinfectan comercios y espacios públicos en barrios y distritos.

De ese modo reforzamos el plan de prevención que venimos ejecutando desde que empezó la pandemia. pic.twitter.com/qY5wM3RHQe — Emir Félix (@emirfelixok) August 22, 2020

Félix incluso contrastó los procedimientos del Ministerio de Salud de la Nación y el de la provincia. "En la página que carga la Nación se ponen los dos ítemes", señaló en MDZ Radio.

Parte de lo que dijo el intendente se apoyaba en la realidad hasta anoche. La Provincia anunció hace varios días el inicio en Mendoza de la etapa de mitigación de la enfermedad. Ahora se determina como caso positivo no solo a la persona hisopada, sino al conviviente con síntomas. Pero hasta el reporte de este sábado, todavía no aparecía en el registro oficial la segunda categoría.

Los primeros casos detectados por "criterio clínico epidemiológico" y no por hisopados se empezarían a ver recién este lunes porque, según el Gobierno, tardan más en llenarse las fichas de la evaluación clínica que las del análisis de laboratorio.

Pero el Gobierno además no dudó en polemizar con el intendente del PJ, quien contradice desde hace tiempo el manual sanitario de Rodolfo Suarez.

Primero lo hizo a través del subsecretario de Salud, Oscar Sagás: "(En San Rafael) no hisopan a todo el mundo. Los hisopos los manejamos nosotros en el ministerio y en San Rafael se aplica la guía de mitigación igual que en el resto de la provincia", se envalentonó Sagás en declaraciones a MDZ.

Pero además, el Gobierno provincial no dudó en empoderar a un funcionario radical como referente sanitario de la batalla contra la pandemia en el sur. Se trata de Abel Freidemberg, director regional de Salud en los tres departamentos sureños, incluido San Rafael.

El Gobierno subió al ring al presidente del radicalismo departamental y quien ya enfrentó, el año pasado, a Félix en las urnas. Freidemberg fue candidato a intendente y perdió con claridad ante Félix.

El funcionario profundizó la polémica con otra arremetida contra Félix. "En el sur no hisopamos a todo el mundo ¿A quién le cabe en la cabeza que vamos a hisopar a toda la población o contacto de un positivo?", lanzó Freidemberg, ante la consulta de MDZ. "La política de salud la marca el Ministerio de Salud de acuerdo con la Nación", agregó.

"No es una pandemia para levantar murallas chinas, el virus llega con el movimiento de la gente", opinó. Y señaló también que el Covid-19 "no ingresó por turismo interno ni por un policía", como advertía Félix.

Respecto de los hisopados, la realidad sanrafaelina es particular. Hay centros de salud que dependen del Ministerio de Salud, pero otros son del municipio. Todos los "periféricos" son manejados por la comuna.

Esto significa que Félix tiene participación en una parte de los análisis para detectar la enfermedad. Sin embargo, según Freidemberg, el Ministerio de Salud nunca pierde el control: "El municipio testea con nuestros insumos y nuestro protocolo", aseguró. Además, subrayó que el procedimiento lo cierra el Gobierno en el hospital Schestakow, donde se encuentra uno de los cinco laboratorios de la red provincial.