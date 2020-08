La AFIP denuncia a Vicentin por evadir más de 110 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que denunció penalmente al directorio del Grupo Vicentin por una presunta evasión fiscal entre los años 2016 y 2019 que habría superado los 110 millones de pesos.

Dicha denuncia se enmarca en una nueva embestida judicial impulsada por el gobierno nacional contra la empresa agroexportadora, que arrastra una deuda de 100.000 millones de pesos, tras su intento fallido de intervención y expropiación de activos, que fue duramente cuestionado por amplios sectores ciudadanos.

Según informó el organismo presidido por Mercedes Marcó del Pont mediante un comunicado, la Afip detectó una serie de facturas apócrifas con las que Vicentin buscaba acceder a reintegros del IVA a las exportaciones entre 2016 y 2019, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.

"La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores", señala el comunicado de la Afip.

Noticia de sábado al mediodía. La @AFIPcomunica denunció penalmente a los directivos de Vicentin por una potencial evasión de 100 millones de pesos. — carlos burgueño (@cburgueno) August 22, 2020

En ese sentido, la entidad asegura que "la fiscalización de la Afip constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende a los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019".

"El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería", indica.

Por último, la AFIP sostiene que "durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados".

La denuncia fue realizada en el Juzgado Federal de Reconquista, en Santa Fe.