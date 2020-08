Ernesto Sanz, durísimo con el Gobierno: "¿Cuánto demora esto en explotar?"

El radical mendocino Ernesto Sanz criticó duramente al gobierno de Alberto Fernández y pidió consolidar la unidad de Juntos por el Cambio como principal espacio opositor.

"Estamos ante una oportunidad histórica, que no podemos desaprovechar. Por primera vez se dan dos variables que nunca antes existieron con el peronismo en el poder: una oposición fuerte y una sociedad que no está anestesiada", aseguró el ex senador nacional en la reunión de Zoom que mantuvo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Para Sanz "el peronismo está desorientado", pero destacó que en Juntos por el Cambio no pueden quedarse "a la espera de que el Gobierno cometa errores".

"¿Cuánto tiempo más demora esto en explotar? ¿Cuánto tiempo va a seguir así el Banco Central? ¿Cuánto tiempo van a aguantar las PyMEs y el turismo? Tenemos que prepararnos para el corto plazo y para ofrecer una luz al final del túnel en el mediano plazo", vaticinó Sanz.

Todo el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo es espurio, pero quizás lo más llamativo es la posición en la que dejan al periodismo: licuar la libertad de expresión para sentar a los periodistas en el banquillo de los acusados. Jueces denunciando periodistas. Clarito, no? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2020

Bullrich se sumó a su diagnóstico y aseguró: "Estamos viviendo una situación que creo que no se vivía desde 1983. Esta condición de bicoalicionismo es un recurso de oro que no debemos perder".

Tanto Bullrich como Sanz se mostraron muy autocríticos con la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019. La exministra de Seguridad reconoció que la coalición falló en las decisiones económicas, la política social, la relación con los gobernadores y el esquema de construcción de poder.

"En una próxima gestión, arrancaría por cambiar el sistema de decisiones, por destrabar la gobernabilidad, por una política económica basada en los motores de la clase media y una política social con progreso y no estancamiento", sostuvo Bullrich.

Sanz coincidió y agregó: "Nosotros podemos hacer un ejercicio de autocrítica tranquilos porque lo hacemos en un marco de unidad de Juntos por el Cambio".

"Creo que el gran error fue el modelo de construcción de poder. No supimos construir un cambio cultural, como con los planes sociales, y lo que no construimos se nos vino en contra", sostuvo Sanz.

Y añadió: "En lugar de construir un esquema federal y democrático con nuestra propia gente, los del Pro y los radicales, alimentamos a los caudillos del peronismo, que después compitieron contra los nuestros, les ganaron y, encima, terminaron aportando votos al modelo Fernández-Fernández".

"El presente y el futuro son esperanzadores porque pertenecemos al único espacio opositor que puede ser la alternativa futura en la Argentina. El peronismo está desorientado porque las veces que llegaba al gobierno lo hacía con tierra arrasada, sin oposición, y podía hacer lo que quisiera. Ahora no pasa eso", completó Sanz.

Bullrich también se mostró esperanzada con respecto de la posición política en la que se encuentra Juntos por el Cambio. "Con Vicentin logramos algo que en la Argentina tenía poca visibilidad histórica, que es la defensa de la propiedad privada. Hay una fuerza social popular activa, una fuerza institucional importante, partidos movilizados y consignas claras", explicó la líder del PRO.

En referencia al proyecto de reforma judicial, Bullrich insistió en que es responsabilidad de la oposición "lograr que no se haga realidad" para poder "generar una esperanza fuerte en esta sociedad, que va construyéndose en temas y va poniendo una agenda muy fuerte en la política argentina".

Manejo de la pandemia

"Lo que hay acá es una mala praxis. Se ve en las encuestas. Alberto Fernández pretende resolver temas del presente con recetas del pasado", aseguró Sanz al referirse a la decisión del Presidente de seguir en cuarentena como en marzo.

Sobre el final de la conversación, el exsenador apuntó contra Juan Grabois, al referirse a la "batalla cultural" que la oposición tiene que dar. "Grabois es la síntesis de esa batalla. Representa la cultura del pobrismo, que va a contramano de la cultura de la clase media argentina progresista, con movilidad social, que no quiere que sus hijos se vayan del país, que respeta la propiedad privada", sostuvo el mendocino.

Bullrich coincidió e hizo un último guiño electoral: "Para la próxima y para ahora, más cambiemos y menos sigamos".