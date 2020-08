Rafecas dijo que sigue "firme", pero puso condiciones

View this post on Instagram

En diciembre pasado fui honrado por @alferdezok con la propuesta para ser Procurador General de la Naciou0301n. Conteu0301 con el aval de la UBA, del Colegio Puu0301blico de Abogados y de todos los organismos de DDHH, entre muchos otros apoyos. La pandemia demorou0301 el tratamiento del pliego. Sigo firme en mi aspiraciou0301n de acceder al cargo, preparau0301ndome cada diu0301a para estar a la altura de ese desafiu0301o. Confu00edo ademu00e1s en que la Comisiu00f3n de expertos que estu00e1 trabajando en recomendaciones en el u00e1rea de Justicia va a mantener la exigencia de que todo candidato a procurador sea avalado con mayoru00eda especial de dos tercios en el Senado de la Naciu00f3n.