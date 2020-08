Advertencia de Rafecas: "En estas condiciones, no cuenten conmigo"

El candidato a la Procuración General, Daniel Rafecas, no está de acuerdo con que se bajen los requisitos para su designación en el Senado Nacional.

Actualmente el postulante debe obtener dos tercios de los votos, pero la comisión de expertos que asesora la presidente Alberto Fernández estudia proponer que se reduzca a mayoría simple.

Según publica Infobae, Rafecas advirtió en una reunión virtual: “En estas condiciones, no cuenten conmigo, yo no acepto que se elija al Procurador con mayoría simple, modificando el formato tradicional de elección”.

¿Tenés 5 minutos? (nota 2 de 2) El candidato a Procurador, Daniel Rafecas, declinaría su postulación si el oficialismo impone su pliego en el Senado sin mayoría especial, objeta la reforma judicial y apoya a Eduardo Casal por la embestida que afronta: https://t.co/XndPlf95tP — Hugo Alconada Mon (@halconada) August 20, 2020

Rafecas preferiría una "derrota digna" antes que cambiar las reglas del juego. Y a eso parece encaminarse dado que Juntos por el Cambio no permitiría que el oficialismo consiga los dos tercios en la Cámara Alta.

El juez federal también habría defendido al procurador interino, Eduardo Casal, e incluso habría dicho que la reforma judicial presentada por el Gobierno "atrasa".

La versión de que Rafecas no quiere cambios en la designación del procurador fue ratificada hoy por el presidente de la Asociación de Magistrados, Carlos Rívolo.

“Lo que ha trascendido es que el doctor Rafecas habría dicho que con esa condición no cuenten con él; no asumiría en esa condición. Y es algo lógico, porque en caso de avanzar con la designación, vas a debilitar la institución a la que tenés que dar la responsabilidad de las investigaciones en un contexto donde el sistema acusatorio debe ser fortalecido, no debilitado”, dijo Rívolo esta mañana en entrevista con Marcelo Longobardi.