El abogado de Cristina trató de "poco democrática" a la Corte

Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, defendió su inclusión en el Consejo Consultivo que estudiará el funcionamiento de la Corte Suprema y negó que detrás de esto haya un plan de impunidad.

"Si la Corte se enoja porque hay una comisión que tiene que estudiar su funcionamiento, la verdad es que muy democrática no es", manifestó Beraldi en una entrevista con FM Milenium.

Y agregó: ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Van a usar su poder jurisdiccional con una finalidad subalterna, es decir, se van a oponer al gobierno del presidente Alberto Fernández y entonces van a sacar fallos que le molesten? ¿Así funcionan los tribunales?".

En un tono molesto, el letrado expresó: "Yo no tenía duda de que me podrían cuestionar, pero no con un argumento serio ni con una razón de peso concreta, ni jurídica ni ética. Yo integro un consejo consultivo que emitirá un dictamen técnico no vinculante, sobre cuestiones de las que he venido trabajando durante 30 años. Desde lo técnico voy a opinar sobre lo que conozco".

Luego explicó que el Consejo Consultivo analizará pautas de funcionamiento del tribunal y no casos concretos: "Hay gente que sabe que esto no es así y no lo dice porque le parece que en la confusión se ganan puntos en la discusión política".

Por último, se refirió a la cantidad de miembros de la Corte: "No está dentro de los temas analizar ampliar el número de la Corte. "Si llegamos a determinar de que los problemas que puedan existir en la Corte se deben a la cantidad de miembros, diremos eso".