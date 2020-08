Es falso que el Estado se queda con “casi la mitad” del sueldo de un empleado

Circula en Instagram y Twitter el video de un joven que asegura: “Las maravillosas manos del Estado se llevaron casi 10 lucas (sic) de mi sueldo”, y muestra un recibo en el que, sobre un salario bruto de $ 21.708 se le hicieron deducciones por $ 9.886.

La afirmación es falsa: según se puede ver en el recibo de sueldo completo que el propio protagonista del video publicó posteriormente en sus redes sociales, de los $ 9.886 deducidos, $ 5.219 corresponden a un descuento especial realizado por la empresa en la segunda quincena a raíz de un adelanto pagado en la primera parte del mes.

El movimiento contable está relacionado con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que contempla el pago por parte del Estado de hasta el 50% del sueldo de los trabajadores de empresas afectadas por la crisis del coronavirus (ver acá y acá). El resto de las retenciones suman el 21,5% del salario bruto y corresponden al pago de jubilación (11%), aportes al PAMI (3%), obra social (3%), cuota sindical (3%) y mutual (1,5%).

Como el protagonista del video cobra por quincena (ver acá y acá) y al ATP lo paga el Estado de forma mensual y debe descontarse del recibo de sueldo, en la primera quincena esa deducción es mayor que el salario bruto percibido, por lo que la empresa debe agregar un “adelanto” para evitar que el sueldo neto sea negativo. Ese monto luego es descontado en la segunda quincena, lo que provoca la confusión del empleado.

El video fue publicado originalmente por un usuario de Tik Tok, que lo replicó en su cuenta de Instagram. En él se puede ver parcialmente su recibo, donde muestra que le correspondieron $ 21.708,18 de salario bruto. “Acá está todo mi sueldo que tendría que cobrar, del cual fueron horas y horas y horas (sic) que me agregaron, que hice el máximo de horas creo, o sea que trabajé un montonazo. Pero vivo en un país donde predomina la Justicia social, el Estado de bienestar, el Estado presente”, agrega.

A continuación muestra que tuvo deducciones por $ 9.886,24 y señala: “Las maravillosas manos del Estado se llevaron casi 10 lucas (sic) de mi sueldo”. Luego aclara que ese recibo corresponde a “solo una quincena”, y sostiene: “Imaginense si a un empleaducho (sic) le cobran eso, cuando me reciba y tenga un trabajo mejor voy a ser un esclavo del Estado. Bueno, de hecho ya creo que lo soy, miren lo que cobré”. Finalmente, muestra que su sueldo neto fue de $ 11.821,94 y dice: “Váyanse del país”.

El video fue republicado en Twitter por el economista Miguel Boggiano, quien afirmó: “Impresionante video de Sebastián, un empleado de McDonalds al cual el Estado presente le sacó casi la mitad de su sueldo. Pasen y vean cómo roba el Estado”. El mensaje obtuvo 3 mil retuits y 142 mil reproducciones. También fue publicado en Facebook, con 300 interacciones (ver acá y acá) y en un portal web.

El pago del ATP y un adelanto

Días después de la publicación del video, su autor posteó los recibos de sueldo correspondientes a la primera y segunda quincena de julio (ver acá y acá). Allí reconoció que en su primer mensaje no tuvo en cuenta el descuento de “$ 5.000 de ATP” (sic). Pero esa afirmación también es incorrecta.

En el recibo de sueldo correspondiente a la segunda quincena se puede ver que efectivamente recibió un sueldo bruto de $ 21.708,18 y que tuvo deducciones por $ 9.886,24, percibiendo un salario neto de $ 11.821,94.

Sin embargo, no todas las retenciones que figuran en el documento se corresponden con aportes al Estado: del total de $9.886,24 de deducciones, $ 5.219 pertenecen al ítem “Reten. adel. p/neto negat” (sic), realizado por la empresa. En tanto, los restantes $ 4.667,24 (el 21,5% del bruto) sí están relacionados con aportes al Estado y sindicatos (ver acá y acá): 11% de aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones ($ 2.387,90); 3% de aportes al PAMI ($ 651,24); 3% de obra social ($ 651,24); 3% de cuota sindical ($ 651,24) y 1,5% correspondiente a la Mutual ($ 325,62) de la Federación de Trabajadores Pasteleros de la Argentina.

Pero el ítem “Reten. adel. p/neto negat” (sic) no corresponde al ATP, sino a un movimiento contable que deben hacer las empresas que pagan el sueldo en quincenas para evitar que en la primera quincena el salario neto dé negativo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Estado paga el ATP correspondiente a todo el mes, y ese aporte (que recibe el trabajador directamente de la Anses) debe ser incorporado como descuento dentro del recibo de sueldo.

Como el trabajador cobra en la primera quincena un equivalente a su sueldo mensual, en muchas ocasiones el descuento del ATP de todo el mes genera un resultado negativo, por lo que las empresas deben incorporar un “adelanto” para equilibrar la cuenta.

Efectivamente, en el recibo de sueldo de la primera quincena la empresa agregó dentro de las remuneraciones el ítem “Adel. por neto negativo” por $ 5.219, el mismo monto descontado en la segunda quincena. El ATP, en tanto, figura bajo el concepto “S. [Sueldo] compl. [complementario] – Dec. 332/2020”, con un descuento de $ 14.150,27 (ver acá).

Al respecto, Arcos Dorados S.A., empresa que posee la franquicia de la cadena de hamburgueserías en la Argentina, confirmó que el protagonista del video es empleado de la firma y señaló: “Efectivamente parte de ese descuento que el empleado dijo tener ($ 5.219) se corresponde con un adelanto pagado en la primera quincena para evitar un neto negativo a raíz del descuento por el ATP”.

Daniel Millan, profesor de Mercados de Capitales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Chequeado que los descuentos que realiza el Estado sobre el sueldo bruto se denominan “Deducciones generales de Ley”, que alcanzan para los trabajadores “con un piso del 17%”. Y agregó: “Al resto hay que adicionarle la cuota sindical, que varía, o una mutual”.

Respecto del pago del ATP, el economista señaló: “Se basa en el Decreto de Necesidad y Urgencia 332, y se considera a cuenta del pago de las remuneraciones”. Esto significa que lo que reciba por este concepto luego será descontado de su salario.

Sobre el caso expresado en el video, Millan indicó: “Como el recibo se liquida en quincenas, los netos son tan chicos que no le queda saldo a favor. La única forma para que balancee ahí es algo que compense para que no dé negativo”. “Es un movimiento contable y corresponde: no hubiese pasado si le dieran un sueldo mensual”, agregó.

Cómo se computa el ATP en el recibo de sueldo

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue creado por el DNU 332/2020 y contempla una serie de beneficios a las empresas que hayan visto afectada su facturación a raíz de la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Entre las facilidades para las empresas se encuentra el Salario Complementario, que de acuerdo con el DNU 376/2020 será una “asignación equivalente al 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles”.

Si bien la normativa sostiene que esa asignación “se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones”, no se brindan detalles sobre cómo liquidarlas en los recibos de sueldo de los empleados.

Ante esto, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires recomendó colocar el concepto “Salario Complementario Decreto N° 332/20” para identificarlo, mientras que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sugirió incorporarlo como “una deducción o retención más del recibo de haberes”.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires se indicó a Chequeado que “se recomendaron alternativas viables preponderando una exposición clara e inequívoca del beneficio para distinguirlo respecto de otros descuentos que se hacen el recibo de haberes. La sugerencia además consideró el hecho de que la propia AFIP en la Guía del Libro de Sueldos Digital identificó el pago con el concepto ‘Salario complementario – Dec 332/2020’”.

Además, la entidad aclaró: “Cuando el ATP resultó mayor que la primera quincena en el caso de jornalizados, y al no haber especificaciones, algunas empresas optaron por llevar a cero el recibo y descontar la diferencia en la segunda quincena. No hay norma que lo contradiga, es una cuestión de exposición no definida”.