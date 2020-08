Insólito: se confundieron de Gobernador de Mendoza

Alfredo Cornejo vivió un insólito momento en la emisión de anoche del programa televisivo Animales Sueltos, mientras era entrevistado en vivo.

El periodista Paulino Rodrigues planteó la posibilidad de que el Gobierno Nacional negocie con los gobernadores un eventual respaldo a la reforma judicial. Ante esta teoría, el presidente de la UCR aclaró tajante: "No hay contacto con los gobernadores radicales por la reforma judicial".

Pero luego de esta respuesta, fue interrogado por Rosario Ayerdi. "¿Usted cree que no lo va a haber? Porque incluso en su provincia se intentó modificar la Corte Suprema y hubo un acuerdo del gobernador actual con La Cámpora para hacerlo. Incluso hubo una foto con la senadora Fernández Sagasti por los juicios por jurado", aseguró Ayerdi.

La confusión de la periodista dejó mal parado a Cornejo. Fue él, no Suarez, quien propuso la ampliación de la Corte provincial. Y también había sido Cornejo quien se sacó una foto con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuando se acordaron los juicios por jurado.

"No, no, no", dijo Cornejo con cara de sorprendido. Y agregó con una sonrisa: "No fue con el gobernador actual, fue conmigo. Usted dijo que había sido con Suarez".

Después de la aclaración de Cornejo hubo un silencio muy incómodo al aire y Cornejo señaló:"Había un proyecto de modificación de la Corte, pero en Mendoza se modificaron todos los códigos procesales, y esa fue una verdadera reforma penal y procesal, muy distinta a la que se está planteando".

Luego destacó las bondades del endurecimiento de la prisión preventiva en Mendoza y agregó: "En cuanto a los juicios por jurado, La Cámpora trajo un proyecto, pero no fue el que se aprobó. Se aprobó el de la comisión nacional de juicio por jurado".