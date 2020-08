En el Senado, el bloque de Roberto Lavagna no apoyará la reforma judicial que promueve el oficialismo

El Bloque de Consenso Federal integrado por los senadores Graciela Camaño, Alejandro Rodríguez y Jorge Sarghini adelantó que no votará a favor de la propuesta de reforma judicial que promueve el oficialismo.

"Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará", indicaron desde el sector que responde políticamente al ex candidato a presidente Roberto Lavagna.

Sostuvieron que “la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna” y que “requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”.

“La prioridad debe estar puesta en asuntos como el impulso a las Pymes de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”, consideró la bancada lavagnista. “Se sale creando trabajo; no se sale con ideas como la de superponer una renta básica universal a la iniciativa para invertir, crear trabajo y producir”, apuntó el bloque parlamentario.

“Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, finaliza el comunicado.