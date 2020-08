El procurador Gullé expone hoy en el debate de la reforma judicial

Un día después de la marcha nacional contra las políticas del Gobierno, el oficialismo avanzará hacia el dictamen de la reforma judicial en el Senado. Hay quienes especulan que se podría firmar hoy.

Por lo pronto, el proyecto continuará siendo debatido durante una nueva audiencia en la que fiscales, ex jueces y constitucionalistas expresarán sus opiniones sobre la iniciativa del Gobierno nacional, en lo que será la última ronda de expositores ante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales.

Según consigna La Nación, Uno de los temas más controvertidos es el sistema de subrogancias, el cual podría ser readecuado para ocupar, hasta tanto se elijan a los magistrados titulares, los nuevos juzgados federales que se crean con la intención de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py.



La reunión se llevará a cabo desde las 13 y entre los expositores estarán Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; el presidente del Colegio de Abogados de CABA, Máximo Fonrouge, y el constitucionalista Eduardo Barcesat.



También fueron convocados Lucila Larrandart, ex jueza del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín; Miguel Caminos, ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal 3; Alejandro Gullé, procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro del Consejo de Procuradores y Fiscales de la Argentina, y Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina.

El mendocino fue notificado este domingo de que tiene Covid 19. Como no tiene síntomas, se recupera en su casa y confirmó a MDZ que va a participar del plenario de comisiones del Congreso.



A la vez, se escucharán las opiniones de Emilio Porras Hernández, Procurador General Adjunto de Chubut; Carlos Ceijas, defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa; el fiscal Ricardo Peirano, el juez en lo Criminal y profesor de Historia Económica de la UBA Ricardo Rojas y Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 ideado durante el gobierno de Cambiemos.



A pedido del oficialismo, se invitó además al ex juez federal platense Carlos Rozanski, quien ya se expresó a favor de la reforma; a Jorge Auat, ex fiscal miembro de la agrupación Justicia Legítima, y a un representante a definir del colectivo Mario Bosch, que reúne a letrados querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad.



La lista se completa con un representante a designar de la agrupación "los 12 de la Santa Cruz", entidad que nuclea a familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar.



Una vez que finalice la audiencia, los senadores de ambas comisiones se tomarán unos minutos de cuarto intermedio para volver a reunirse y debatir un proyecto de resolución presentado por el oficialista chubutense Mario País para rechazar lo resuelto por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal 5 María Alejandra Biotti, en la causa "Bertuzzi,Pablo Daniel y otro c/en PJN y otro s/amparo ley 16.986.



La jueza le ordenó la semana pasada al Senado suspender el comienzo del tratamiento de los pedidos de traslado enviados por el Poder Ejecutivo de los miembros de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.



La Cámara alta, gracias a la mayoría del Frente de Todos, le dio ingreso a los pliegos que deberán ser debatidos en una reunión de la Comisión de Acuerdos en los próximos días.

Fuente: Télam