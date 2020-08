Confirmado: Mendoza extiende el distanciamiento hasta el 31 de agosto

Tras la reunión matutina con los intendentes del Gran Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez decidió que se extienda el distanciamiento social, preventivo y obligatorio que regía en la provincia, como mínimo hasta el 31 de agosto. La decisión se comunicará a través de un nuevo decreto que será publicado en el Boletín Oficial.

Luego de que el decreto nacional mantuviera a Mendoza en etapa de distanciamiento y no la hiciera retroceder a la fase de aislamiento, el gobierno provincial decidió mantener ese estatus.

El objetivo de Suarez, coordinado con los intendentes del área metropolitana es mantener la situación económica y financiera actual sin volver a restringir actividades que no podrían resistir un nuevo cierre.

Además, se buscar sostener el empleo y las libertades colectivas haciendo énfasis en la responsabilidad individual y el aislamiento voluntario.

“Hoy la situación del empleo no es buena, por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo si la movilidad de gente no disminuye”, aclaró Suarez.

El Gobernador insistió en que los mendocinos “salgan sólo para lo necesario, tenemos que bajar la circulación de gente porque a este ritmo de contagios va colapsar el sistema de salud, y esto lo podemos evitar si mantenemos el distanciamiento, usamos las medidas de protección y nos quedamos en casa. Apelamos a la conciencia ciudadana en esta instancia crucial que estamos viviendo en la pandemia en Mendoza”.