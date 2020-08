Cafiero salió a responderle a Macri y habló de "irrresponsabilidad"

El jefe de gabinete reaccionó al elogio que hizo el ex presidente de la marcha del 17A. "Ex presidente aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia", señaló.