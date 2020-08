Políticos mendocinos se cruzaron por el "17A"

La Marcha del "#17A" abrió una disputa en las redes sociales entre políticos mendocinos que apoyan o no al Gobierno Nacional.

La protesta que se realizará hoy tuvo el apoyo explícito del presidente del PRO en Mendoza, el diputado nacional Omar de Marchi, quien lo manifestó así en Twitter.

"NOS COCINAN A FUEGO LENTO La Jefa Cristina Kirchner no quiere reactivación de la economía con inversión privada, es obvio. Quiere que lentamente el Estado se apropie de los medios de producción. Ese es el Plan. No quiere ciudadanos libres, quiere rehenes. ARGENTINA DEBE DESPERTAR", fue el mensaje que publicó De Marchi junto al logo de la marcha que tiene como lema "No nos van a callar".

Pero esta expresión generó repudio entre los principales referentes del frente de Todos. "En el peor momento de la pandemia en Mendoza, con un sistema al borde del colapso y Rodolfo Suarez rogando responsabilidad a jóvenes en particular y a mendocinos en general... Un desubicado convoca a mendocinos a que se contagien. Su negocio político es la muerte. Una vergüenza Omar", afirmó el jefe del bloque de senadores provinciales del PJ, Lucas Ilardo. Retuitearon el mensaje, entre otros, la diputada nacional Anabel Fernández Sagasti

La convocatoria a marchar es para las 16 de hoy. Tiene entre sus proclamas el rechazo a la extensión de la cuarentena y las quejas por la situación económica y en Buenos Aires incluirá marchas al Obelisco y la residencia de Olivos.

Se trata de la tercera marcha en medio de la cuarentena.