Horacio Rodríguez Larreta ninguneó a Mauricio Macri: "Hoy no hay un jefe de la oposición"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló este domingo sobre el lugar que ocupa el ex presidente Mauricio Macri en Juntos por el Cambio (JxC) y también sobre los roles que ocupan el resto de los dirigentes del principal espacio opositor. "Hoy no hay un jefe de la oposición", aseguró Larreta.

En diálogo con el canal A24, Larreta reconoció que dialoga con "los moderados" que pertenecen al espacio político, donde estarían la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el ex diputado nacional Emilio Monzó, el diputado nacional Cristian Ritondo y el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, entre otros. "No tenemos un espacio interno definido, es gente con la que coincido, hablo y trabajo mucho", destacó Larreta

Además, desmintió que el ex jefe de Gabinete Marcos Peña trabaje como consultor en el Gobierno porteño. "No es parte del Gobierno de la Ciudad. Le tengo mucho afecto y respeto, lo valoro mucho. Siempre tuve una buena relación con él", indicó Larreta.

Y aclaró que "ni Marcos ni nadie" está trabajando en su campaña para las elecciones presidenciales de 2023. "Sería una irresponsabilidad con todo lo que falta y con el trabajo que tengo en la Ciudad, ahora más todavía con la pandemia".

Consultado sobre el rol de Macri en el principal espacio opositor, Larreta sostuvo que "hoy no hay un jefe de la oposición, no hay tal cosa, no hay un cargo". Y contó que tienen "una mesa, una reunión" que hacen casi semanalmente entre los dirigentes de Juntos por el Cambio que tienen "más responsabilidad".

"De alguna manera, ahí intercambiamos posiciones, se toman decisiones, se coordina la acción en el Congreso, pero no existe el cargo del jefe de la oposición. Obviamente Macri como expresidente tiene un lugar de relevancia, también están Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro. Cada uno tiene su rol", explicó el mandatario porteño.

"Entiendo el rol que tengo y soy consciente de lo que significa, asumo la responsabilidad de trabajar y mi objetivo es consolidar la unidad de la oposición", agregó Larreta.

Consultado sobre su relación con Axel Kicillof, Larreta aseguró que "es buena" y aclaró: "No hay ninguna chance de que compitamos, es un disparate. Tengo buen diálogo, no hay una sola declaración mía o de mi equipo de antinomia con la provincia. En muchas cosas pensaremos diferente, pero eso no quiere decir que en este tema no podamos coordinar".