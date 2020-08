Caso Facundo: Sergio Berni desmiente haber hablado con el fiscal

Sergio Berni desmintió este domingo haber hablado telefónicamente con el fiscal que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro tras el hallazgo de un cuerpo que podría pertenecer al joven y afirmó que "lo más importante" es "llegar a la verdad" y que se "esclarezca el hecho".



"No sé nada, hace seis días que estoy encerrado (a raíz de contraer coronavirus). Escuché que el fiscal (federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez) habló conmigo y eso es mentira", señaló esta tarde el funcionario provincial en declaraciones a A24.



Es que más temprano, Cristina Castro, la madre de Facundo, había contado a la prensa que anoche, cuando ella fue hasta el lugar del hallazgo del cuerpo, escuchó que el fiscal hablaba con el ministro Berni, lo que le "dolió" porque hay policías bonaerenses bajo sospecha.



De hecho, la mujer pidió esta tarde "la renuncia ya" del funcionario.



"Ante una situación desgraciada que es la desaparición de un hijo, no hay mucho que decirle a una madre", señaló Berni, quien aclaró que hasta el momento la investigación no halló "una vinculación de la desaparición con la policía bonaerense".



"Después de la autopsia sacaremos algunas conclusiones. Lo importante es poder llegar a la verdad y esclarecer el hecho", afirmó el ministro y agregó: "Desde la distancia mucho no puedo aportar y además nos apartamos por pedido de la madre."