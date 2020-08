Patricia Bullrich: "El PRO no convoca a la marcha, pero voy a ir"

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que su espacio opositor no convocó formalmente a participar de la marcha que se realizará el lunes próximo, pero confirmó que asistirá "sin romper ninguna" norma establecida en el marco del aislamiento social obligatorio.

"El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina", afirmó la ex funcionaria en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, como una respuesta a las críticas del gobierno nacional respecto al riesgo epidemiológico que implicaría la movilización.

En ese sentido, puntualizó que tendrá "la mayor responsabilidad que tengo que tener", frente al aislamiento social y que tomará "todos los recaudos sanitarios", y "sin romper ninguna regla".

Bajo la denominación de 17A, el propósito de la marcha tiene por objetivo la "protección de las instituciones democráticas", consideró Bullrich: "Es importante manifestarse contra la reforma judicial, la cual busca la impunidad de las causas de corrupción; contra la inseguridad, que está generando una mayor incertidumbre ante la cuarentena eterna, y lo que hace al trabajo y la crisis económica de las familias".

De todas formas, la titular del macrismo aseguró que, aunque su espacio no convoca a la concentración de protesta del lunes, "diría que el 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí con su bandera, en su auto, cuidándose".

Fuimos criticados por rechazar la reforma judicial.

Ahora es la Cámara en lo Criminal y Correccional quien dice que es inconstitucional y que podría violar los Derechos Humanos.

Si el Presidente permite su tratamiento es sólo para garantizar la impunidad del gobierno. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 5, 2020

Respecto del aislamiento social ante la pandemia de coronavirus, Bullrich explicó que "si alguien ha sido responsable en esta cuarentena he sido yo: hace cinco meses que estoy en mi casa, sin reuniones ni cenas, como hacen muchos funcionarios, y hace cinco meses también que no veo a mi familia".

En ese marco, criticó al presidente Alberto Fernández por la "incertidumbre" que generó tras el anuncio de ayer, en que dispuso extender la cuarentena hasta el 30 de agosto, a la vez que sostuvo que necesita "un decodificador" para entender lo que quiso decir el mandatario, y que "el discurso dejó a todo el mundo anonadado", ya que "ningún argentino lo entendió".

Aseguró además que el jefe del Estado "sabe que la gente está sin trabajar, que hay personas que están suspendidas, que las empresas están funcionando a mucho menos que a media máquina". En esa línea, remarcó que "la realidad es que los argentinos han perdido un 40% de sus ingresos, menos el empleado del Estado, que parece que es el que tiene coronita en este país".