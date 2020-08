Omar De Marchi: "La Fiesta de la Vendimia se tiene que hacer sí o sí"

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, Omar de Marchi, manifestó que la Fiesta Nacional de la Vendimia debe hacerse.

Al fundamentar su pedido De Marchi señaló: "No hay que especular con su realización, hay que hacerla sí o sí porque no es un simple evento local. Forma parte del calendario de las grandes fiestas nacionales e internacionales, es la carta de presentación de la provincia ante el país y el mundo y un homenaje a los que trabajan la tierra".

De Marchi también se refirió al impacto económico que tendría la no realización, si el Ejecutivo avanza en esa línea: "Recordamos que en torno a esta celebración que ha ido creciendo año tras año, se mueven muchos recursos para la provincia. El turismo, operadores, agencias de viajes, hotelería, gastronomía, ferias y los eventos departamentales se verían severamente castigados si se decide suspender nuestra fiesta máxima. Incluso el mismo Estado perdería ingresos", enfatizó.

El legislador analizó además cómo se afectará a quienes actúan y ejecutan distintos trabajos para su puesta en escena. "No hay que olvidar que actúan más de mil artistas y para muchos de ellos representa un ingreso importante. La cultura atraviesa un año muy difícil, por lo que decir que la fiesta no se hará también será perjudicial para ellos".

Sobre el plazo para preparar la fiesta, De Marchi explicó que "la Vendimia lleva su tiempo organizarla, por lo que si no se empieza ahora no vamos a llegar. Si eventualmente por una situación sanitaria compleja deba suspenderse, se podrá evaluar. Pero si se decide suspenderla y en marzo estuvieran dadas las condiciones para desarrollarla, no habría tiempo para hacerla".

Finalmente, De Marchi expresó: "La Fiesta Nacional de la Vendimia es el evento cultural más importante de Mendoza y seguramente de la Argentina que nos identifica y posiciona en el mundo".